La Semana de Cine de Medina del Campo nombra a Estibaliz Urresola como nueva directora de la sección Siglo XXI

VALLADOLID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Semana de Cine de Medina del Campo (Secime) ha designado a Estibaliz Urresola nueva directora de la sección Siglo XXI, para "reforzar así la apuesta del festival por el cine contemporáneo, las nuevas voces autorales y las narrativas comprometidas con la realidad social".

Estibaliz Urresola es licenciada en Comunicación Audiovisual por la UPV (Bilbao) y ha completado su formación en Edición y Teoría del Montaje en la EICTV de Cuba, además de cursar un Máster en Dirección Cinematográfica y un Máster en Film Business en la ESCAC, según ha informado Secime en un comunicado recodido por Europa Press.

Desde 2011 ha desarrollado una trayectoria "sólida" como guionista, directora y productora. Entre sus primeros trabajos destacan el cortometraje de ficción 'Adri' y el largometraje documental 'Voces de papel', estrenado en la sección Zinemira del Festival de Cine de San Sebastián.

En 2019 funda su propia productora, Sirimi Films, desde la que impulsa proyectos con una marcada sensibilidad social y una mirada autoral centrada en la identidad, los derechos humanos y la diversidad.

Bajo este sello ha dirigido y producido obras como 'Nor Nori Nork', 'Izur', 'Polvo somos' y 'Cuerdas', trabajos que han recorrido festivales nacionales e internacionales y han recibido importantes reconocimientos.

Su cortometraje 'Cuerdas' se estrenó en 2022 en la Semaine de la Critique del Festival Internacional de Cannes, obtuvo una Mención Especial del Jurado en Clermont- Ferrand y fue galardonado con el Premio Forqué al Mejor Cortometraje de Ficción, además de recibir la nominación a los Premios Goya 2023.

En 2020 presentó 'Polvo somos, en la Sección Oficial Internacional de ZINEBI, donde obtuvo el Gran Premio del Cine Vasco y el Premio Fundación SGAE al Mejor Guion, que posteriormente sumó dos Biznagas en el Festival de Málaga y una preselección a los Premios Goya.

Según ha comunicado la Semana de Cine de Medina del Campo, consolidación definitiva de Estibaliz Urresola llegó en 2023 con '20.000 especies de abejas', su ópera prima, que participó en la Sección Oficial a Competición de la Berlinale, donde logró el Oso de Plata a la mejor interpretación protagonista.

Tras su paso por el certamen alemán, la película obtuvo la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga y numerosos reconocimientos internacionales, además de ser candidata a representar a España en los Premios Óscar 2024.

Ese mismo año, Urresola recibió los Premios Goya a Mejor Guion Original y Mejor Dirección Novel, así como el Premio Feroz y el Premio Forqué al mejor largometraje de ficción.

Con este anuncio de su incorporación, la sección Siglo XXI abre una nueva etapa "que refuerza su vocación de espacio para el cine de autor, el descubrimiento de nuevas miradas y el diálogo con el público desde planteamientos artísticos contemporáneos".

Entre las novedades de esta edición, el festival incorporará un nuevo galardón destinado a reconocer a las mujeres que lideran proyectos cinematográficos. De este modo, junto a los tradicionales premios de interpretación masculina y femenina, la Semana de Cine amplía su ámbito de reconocimiento para visibilizar el papel de las creadoras al frente de iniciativas audiovisuales.