La Semana de Cine de Medina del Campo (Secime) otorga su Roel de Honor a Javier Cámara

Javier Cámara. - SECIME

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 26 (EUROPA PRES)

La Semana de Cine de Medina del Campo (Secime) ha otorgado el Roel de Honor, uno de los principales galardones que otorga el festival, a Javier Cámara

Con una trayectoria que abarca más de tres décadas, el reconocido actor ha construido una carrera "sólida y admirada" en cine, teatro y televisión. Desde sus inicios en los escenarios con El caballero de Olmedo en 1991, pasando por sus primeras apariciones televisivas en ¡Ay, señor, señor!, hasta su consolidación como uno de los intérpretes más reconocidos del país, su trabajo ha dejado "una huella profunda en la cultura audiovisual contemporánea", señala la organización a través de un comunicado.

Su salto a la popularidad llegó con la serie Siete vidas, tras su participación en la exitosa Torrente: el brazo tonto de la ley. En el ámbito cinematográfico, su colaboración con Pedro Almodóvar en títulos como Hable con ella, La mala educación o Los amantes pasajeros marcó un punto de inflexión en su carrera.

A ello se suman trabajos de "gran relevancia" como Lucía y el sexo, Una pistola en cada mano, Vivir es fácil con los ojos cerrados -por la que obtuvo su primer Premio Goya- y Truman, que le valió su segundo Goya y la Concha de Plata del Festival de San Sebastián.

Nominado en ocho ocasiones a los Premios Goya y ganador de dos Goyas, entre su larga lista de premios podemos destacar la Concha de Plata en el festival de San Sebastián, dos Premios Platino, dos Biznagas en el festival de Málaga, tres Premios Feroz, tres Premios Forqué y un premio del cine europeo entre otros.

Su filmografía incluye, además, títulos como La vida inesperada, El olvido que seremos, Sentimental o Historias para no contar, que demuestran su "extraordinaria capacidad para transitar entre géneros con naturalidad y profundidad interpretativa".

En televisión, Javier Cámara ha ampliado su "proyección internacional" con producciones de "gran repercusión" como The Young Pope (HBO), dirigida por Paolo Sorrentino, y la tercera temporada de Narcos (Netflix). En el ámbito nacional, ha cosechado un "notable éxito" reciente con Vota Juan, Rapa y Yakarta, serie original de Movistar+ por la que ha sido reconocido con el Premio Forqué y el Premio Feroz a mejor interpretación masculina.

Sobre los escenarios, destaca su participación en la adaptación de Vania x Vania, dirigida por Pablo Remón, "confirmando una vez más su compromiso con el arte interpretativo en todas sus vertientes". Entre sus trabajos más recientes figuran el rodaje de 53 domingos, dirigida por Cesc Gay y producida por Netflix, y el largometraje Cinco Minutos Más, bajo la dirección de Javier Ruiz Caldera, finaliza la información.