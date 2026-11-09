La Semana de la Diabetes en Ávila llamará la atención sobre la prevención y la detección temprana

La Semana de la Diabetes de Ávila abordará la detección temprana y la prevención desde este lunes - AYTO. ÁVILA

ÁVILA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Semana de la Diabetes llamará la atención, del 9 al 14 de noviembre próximos, en aspectos como la detección temprana y la prevención, además de concienciar y visibilizar esta enfermedad.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ávila, Paloma del Nogal, junto con Benito Montero, Diego García y Araceli Sánchez, presidente, secretario y tesorera, respectivamente, de la Asociación Diabetes Ávila (ADA), ha presentado hoy la programación que se ha confeccionado en torno al 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, que este año lleva por lema 'Acción temprana contra la diabetes'.

En ellas, se quiere incidir, especialmente, en diagnóstico precoz, la reducción del riesgo y la aceleración en el acceso al cuidado médico para evitar complicaciones con la diabetes, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

La programación comenzará el 9 de noviembre, a las 18 horas, en el palacio de Los Serrano, con la charla 'Aprende a leer las etiquetas. Compra con confianza y cuida tu diabetes', con Ana López, dietista y nutricionista clínica, y continuará el 10 de noviembre, a la misma hora y en este mismo espacio, con la ponencia titulada 'Vivir con diabetes en 2026. Consejos prácticos para mejorar el control y la calidad de vida', a cargo de Laura González Gutiérrez, enfermera y educadora en diabetes en el Hospital de Talavera de la Reina (Toledo).

El día 11 de noviembre, a las 18.00 horas, en el Auditorio de San Francisco, se impartirá la charla 'La diabetes y el cuidado de los pies. Prevención hoy, salud mañana', a cargo de Ana Herrero, podóloga y socia de ADA, y en la jornada siguiente, a la misma hora, en el palacio de Los Serrano, habrá una nueva conferencia, dedicada a 'La stevia y sus beneficios para la diabetes', a cargo de la entidad Biostevera S.L.

La programación continuará el 13 de noviembre con doble actividad: desde las 10.00 horas, en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles, se desarrollará una jornada dedicada a la diabetes con ponencias, mesas informativas y realización de glucemias. Se contará, para ello, con endocrinos y personal de enfermería de este centro hospitalario. Y por la tarde, a partir de las 18.00 horas, en el palacio Los Serrano, habrá una conferencia sobre 'Ansiedad e hipoglucemia en diabetes. Cuando el azúcar baja y el miedo sube', a cargo de Raúl Miguel García Roncero, psicólogo general sanitario en Plasencia (Cáceres).

La semana culminará el sábado 14 de noviembre con todas las actividades programadas en torno al Día Mundial de la Diabetes. Desde las 10.00 horas, en el Mercado Grande, habrá mesas informativas, realización de glucemias y también la lectura de un manifiesto.

Durante toda la mañana, igualmente, se realizará un taller de jotas, con 'La Tajuela', y un taller de brochetas de fruta. A partir de las 12.00 horas, desde el Mercado Grande, se desarrollará la X Marcha por el Día Mundial de la Diabetes alrededor de la muralla, en la que se espera superar los 150 participantes.

Y la jornada continuará a las 17.30 horas, en el Hotel Cuatro Postes, con una charla titulada 'No todo es lo que comemos', a cargo de Ángeles Ferrando Rodríguez, paciente con diabetes tipo I, master en Diabetes y licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, para finalizar, a las 20 horas, en el monumento de Los Cuatro Postes, que se iluminará, por este día, en color azul.