La Semana municipal de la Legumbre de Salamanca se marca como reto promover consumo de proximidad y economía sostenible

Presentanción de la Semana de las Legumbres. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La X Semana de las Legumbres impulsada por el Ayuntamiento de Salamanca, junto a la Diputación y el Proyecto Prosper de la Universidad, se marca como retos promover el consumo responsable a través de los productos de proximidad, el cuidado de la salud y una economía más sostenible.

El décimo aniversario de esta iniciativa busca, además, "poner en valor estos alimentos y su contribución al bienestar de las personas, al desarrollo de la economía local y al cuidado del medio ambiente".

Durante esta edición, Salamanca volverá a reunir actividades gastronómicas y divulgativas para acercar las legumbres a la ciudadanía y descubrir sus posibilidades culinarias.

Entre las propuestas gastronómicas destacan las rutas de tapas por los establecimientos de hostelería del barrio del Oeste del 3 al 8 de noviembre y los adheridos a Salamanca para Comérsela, que ofrecerán diferentes elaboraciones con legumbres.

La semana cuenta con la colaboración de asociaciones, entidades, figuras de calidad, mercados y establecimientos de la ciudad, comprometidos con la promoción de estos alimentos y el consumo de proximidad.

Así como de la Universidad de Salamanca a través del Proyecto Prosper, centrado en impulsar la agricultura sostenible y la resiliencia alimentaria mediante la investigación sobre leguminosas infrautilizadas. Trata, además, de promover el consumo de las legumbres huérfanas, que tienen poco uso.

Asimismo, la Diputación de Salamanca colabora activamente en los showcookings de los tres mercados municipales de abastos -San Bernardo, San Juan y Central-, donde se elaborarán platos en directo a partir de productos Salamanca en Bandeja, y se dinamizarán estas demostraciones en directo con la excelencia de los productos del club de calidad Salamanca en Bandeja.

Además, se celebrará la III edición del Concurso de Recetas de Legumbres, una oportunidad para compartir la creatividad culinaria y descubrir nuevas formas de disfrutar de estos alimentos.

Para obtener más información o inscribirse a las actividades, el Ayuntamiento pone a disposición de los interesados el email escueladeconsumo@aytosalamanca.es o de forma presencial en el Centro Municipal Integrado Victoria Adrados.

La presentación de las recetas podrá hacerse desde el 27 de octubre al día 11 de noviembre, ambos incluidos.