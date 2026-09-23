La Semana Santa de León contará con una colección de cromos para dar a conocer su valor histórico, artístico y musical

El alcalde de León, José Antonio Diez (centro izquierda), ha presentado la colección de la Semana Santa de León en el Ayuntamiento de San Marcelo. - EUROPA PRESS

LEÓN, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa de León contará con su propia colección de cromos, en la que participarán las 16 cofradías leonesas y con la que dará a conocer su valor histórico, artístico y musical mediante 486 estampas que prevén salir a la venta antes de Navidad.

La iniciativa ha sido presentada este miércoles por el alcalde de León, José Antonio Diez, que ha destacado que la Semana Santa es una de las referencias más importantes para el turismo leonés, ya que es un evento que suma tradición, identidad, fe, historia y patrimonio. Además, ha señalado que desde su declaración como fiesta de Interés Turístico Internacional en 2002 la Pasión leonesa ha crecido y se ha consolidado como "una de las mejores de España".

Además, ha apuntado que la colección se convertirá en una referencia de historia y de identidad para las cofradías y hermandades de la ciudad. Finalmente, ha invitado a toda la población a realizar el coleccionable.

Por su parte, Javier Ayala, representante de Caiclick S.L., ha agradecido al regidor leonés su empeño para que la colección salga a la luz y ha puesto en valor que todas las cofradías de la ciudad formen parte de la iniciativa. "Creo que vamos a conseguir que esto sea un hito, algo de lo que todos vamos a disfrutar", ha recalcado.

El álbum se podrá completar con 486 cromos que saldrán a la venta en un par de meses en los quioscos y posiblemente en las propias cofradías. Cada sobre estará compuesto por siete estampas y se podrá adquirir por un euro. Además, Caiclick donará a las cofradías 300 euros en cromos para que los pongan a la venta y los beneficios se destinen a su bolsa de caridad.

Las estampas tendrán imágenes de las tallas y el álbum contará con varias páginas dedicadas a cada cofradía. Entre su contenido se podrán ver escenas de la procesión del Nazareno en Roma, además de otras "sorpresas".

SE DARÁ A CONOCER EN TODA ESPAÑA

Javier Ayala ha explicado que los cromos se venderán en cualquier punto que así lo solicite del territorio nacional, por lo que se dará a conocer la Semana Santa leonesa en toda España.

La presidenta de la Junta Mayor de la Semana Santa de León, Diana García, ha asegurado que el proyecto ha sido acogido con mucha ilusión, interés e implicación y supone una oportunidad "única" para promocionar la celebración.