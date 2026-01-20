La Semana Santa de Valladolid contará este año con todas las tribunas renovadas en la Plaza Mayor y un álbum de cromos

El presidente de la Junta de Cofradías, Luis Miguel Vegas, y el director Director General de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, firman un acuerdo de colaboración - EUROPA PRESS

La Semana Santa de Valladolid contará este año con todas las tribunas renovadas en la Plaza Mayor e impulsará la distribución de un álbum de cromos ambientado en la Pasión vallisoletana con el objetivo de promocionar, conservar y poner en valor este "hito de referencia" tanto en la ciudad como en el conjunto de la Comunidad.

La iniciativa, de carácter divulgativo y cultural, busca acercar la riqueza artística e histórica de esta tradición religiosa a todos los públicos, especialmente a los más jóvenes, a través de un formato lúdico y educativo que contribuya a reforzar el conocimiento y el arraigo de una de las tradiciones más emblemáticas de la capital del Pisuerga.

Así se ha puesto de manifiesto durante una rueda de prensa en la que ha participado el presidente de la Junta de Cofradías, Luis Miguel Vegas, con motivo de la firma de un acuerdo de colaboración que ha firmado con el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, para sentar las bases del trabajo de la entidad para apoyar la Pasión en la ciudad.

Precisamente, Caja Rural de Zamora ha financiado la renovación de una de las nuevas tribunas que contará con más de 200 localidades con entradas reservadas para clientes de la entidad, aunque también estará abierta al público general.

"La Semana Santa es uno de los hitos anuales de referencia de Valladolid donde confluyen diferentes flujos sociales, religiosos y económicos, algo muy importante", ha destacado el director general de Caja Rural de Zamora, razón por la que se ha suscrito este acuerdo marco que sienta las bases de la colaboración de "presente y futuro" entre la entidad y la Junta de Cofradías.

De hecho, ha expresado la "total predisposición" de la entidad bancaria para facilitar e involucrarse en las diversas colaboraciones mutuas de las actividades que se enmarcan en la Semana Santa vallisoletana.

Por su parte, el presidente de la Junta de Cofradías, ha agradecido el apoyo de la entidad bancaria, una entidad "viva" que cada día tiene "más implantación en la ciudad y quiere participar de forma activa con asociaciones de carácter social".

En este sentido, ha señalado que los principios de la fundación de Caja Rural de Zamora son "similares" a los de la Junta de Cofradías, motivo por el que ha destacado que este acuerdo permite materializar una "realidad muy implantada" a través de un "proyecto de presente y futuro".

DEVOLUCIÓN ENTRADAS

Durante su intervención, el presidente del órgano gestor de la Semana Santa de Valladolid ha asegurado que se devolveré el importe de las entradas para los actos que se celebren en la Plaza Mayor en caso de que tenga lugar algún fenómeno meteorológico que impida su celebración, como fue el caso del año pasado.

A este respecto, ha detallado que en el caso de 2025, la Junta de Cofradías procedió a la devolución del importe de las localidades y trasladó dicha situación al seguro, que determinó que no concurrían las circunstancias para cubrir los gastos, algo que se ha reclamado.

"Esperemos que esta reclamación llegue a buen puerto y tenemos confianza en ello", ha señalado Vegas, quien ha remarcado que si el seguro mantiene su postura "se emprenderán las acciones legales oportunas para cobrar el importe".

CARTEL DE SEMANA SANTA

Durante la rueda de prensa, el presidente de la Junta de Cofradías también ha adelantado que el próximo día 30 se presentará el cartel de Semana Santa de este año que se ha encargado al pintor Augusto Ferrer-Dalmau, una de las celebraciones más importantes de la ciudad y declarada de Interés Turístico Internacional.

La designación fue comunicada al alcalde de Valladolid y presidente del Patronato de Honor de la Junta de Cofradías, Jesús Julio Carnero, tras la reunión de la Comisión Permanente celebrada en la tarde del 23 de septiembre.

El cartel oficial de la Semana Santa de Valladolid que desde hace más de un siglo anuncia la celebración, versará en 2026, según el turno rotatorio establecido entre las veinte cofradías de la junta, sobre la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias.

La última vez que el cartel correspondió a dicha Cofradía fue el año 2008, donde fue elegida una imagen del fotógrafo Chema Concellón, según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.