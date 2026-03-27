La Semana Santa de Valladolid llegará a televisiones de todo el mundo a través de 100 horas de emisión en directo

VALLADOLID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa vallisoletana llegará a televisiones de todo el mundo a través de 100 horas de emisión en directo después de que el portal especializado Valladolid Cofrade haya renovado su acuerdo con la agencia global CNN International Newsource, a la que cederá los derechos de su señal en directo (Clean Feed) para que las imágenes de las calles de la ciudad puedan ser utilizadas por las cadenas afiliadas de la red estadounidense en todo el mundo.

Mediante este acuerdo de colaboración institucional los informativos y programas especiales de las cadenas internacionales suscritas a la plataforma de CNN tendrán acceso gratuito y en tiempo real a las retransmisiones de las procesiones más emblemáticas de la capital del Pisuerga.

El responsable de Valladolid Cofrade, Diego Arias, ha destacado el "orgullo" que supone saber que el trabajo que realiza el portal sirve de "puente" para que televisiones de otros países puedan mostrar la "riqueza patrimonial, la sobriedad y la devoción de nuestra Semana Santa".

"Poner nuestra señal a disposición de agencias internacionales como CNN Newsource multiplica exponencialmente la visibilidad de nuestra ciudad", ha expresado.

UN DESPLIEGUE "SIN PRECEDENTES"

A la par de su proyección internacional, Valladolid Cofrade ha anunciado un despliegue técnico y humano "sin precedentes" para esta Semana Santa 2026 de cara a sus propios espectadores, ya que el canal emitirá en riguroso directo a través de su canal de YouTube las principales procesiones de Valladolid.

Con esta cobertura, sumada a las retransmisiones de los actos y pregones celebrados durante la pasada Cuaresma, Valladolid Cofrade "superará con creces la barrera de las 100 horas de emisión en directo y batirá los registros alcanzados el año pasado y consolidándose como el medio de referencia online para seguir el minuto a minuto de la Pasión vallisoletana".

Todas las retransmisiones podrán seguirse de manera gratuita y en alta definición a través de su canal oficial: https://www.youtube.com/@valladolidcofrade y en sus perfiles en redes sociales (@vcofrade).