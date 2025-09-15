Seminci impulsa la sexta edición de 'Ventana Cinéfila', una formación cinematográfica para jóvenes espectadores

VALLADOLID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), junto a otros festivales cinematográficos como Sitges, Sevilla, Huelva y Málaga, ha puesto en marcha la sexta edición de 'Ventana Cinéfila', un programa educativo dirigido a centros de Primaria, ESO y Bachillerato de Castilla y León, Andalucía y Cataluña que busca fomentar la formación cinematográfica entre jóvenes espectadores de toda España.

Desde este lunes, 15 de septiembre, los colegios e institutos pueden solicitar su participación para acceder al visionado online de una selección de películas entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre, según un comunicado de Seminci recogido por Europa Press.

En el marco de la programación, consensuada por los equipos de los cinco certámenes, se ha incluido siete largometrajes y dos bloques de seis cortometrajes cada uno, escogidos por "su calidad cinematográfica y su adecuación temática y estética a las distintas etapas escolares".

Asimismo, cada centro inscrito recibirá además guías didácticas para facilitar el trabajo en clase antes y después de las proyecciones, que contarán con presentaciones grabadas de los programadores ofreciendo claves para el debate.

Estas películas coinciden en ahondar en "los momentos de transformación vital, los desafíos del crecimiento personal y la importancia de los vínculos humanos auténticos, con temas universales desde perspectivas culturales diversas".

Entre los títulos seleccionados figuran 'Las hijas', de Kattia G. Zúñiga; 'L'horizon', de Émilie Carpentier; 'Sirocco y el reino de los vientos', de Benoît Chieux; 'Tony, Shelly y la linterna mágica', de Filip Pocívác; 'Oink Oink', de Mascha Halberstad; 'Radical', de Christopher Zalla, y 'A los libros y las mujeres canto', de María Elorza.

Asimismo, la oferta se ha completado con cortometrajes de animación para escolares como 'Yo voy conmigo', de Chelo Loureiro; 'La primavera siempre vuelve', de Alicia Núñez Puerto o 'Homework', de Nacho Arjona.

Además, se ofrecerá una selección destinada a adolescentes con temáticas como la comunicación, la transición vital y el autodescubrimiento.