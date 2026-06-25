Sémper afirma que la legislatura "ya no da más de sí" y pide que Sánchez convoque elecciones: "La situación es dantesca"

1099564.1.260.149.20260625211128 El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, participa en unos encuentros en los jardines de Santa Cruz en Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha asegurado que la legislatura "ya no tiene ningún recorrido y no de más de sí", al tiempo que ha criticado la teatralización que hay en la política actual y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones para cumplir el mandato del Congreso ante la situación "dantesca" que atreviesa el país.

De esta forma se ha expresado el 'popular' en declaraciones a los medios antes de participar en Valladolid en la mesa 'Sentir deseo: entregados a los placeres' en el marco de los encuentros organizados en el Palacio de Santa Cruz, donde ha

Bueno, es el deseo de la Cámara del Congreso de los Diputados, que mayoritariamente le ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha dicho que esta situación ya es insostenible. Todos sabemos que es una legislatura que ya no tiene ningún recorrido, que es una teatralización lo que hay en el Congreso de los Diputados.

"No hay una mayoría para presentar presupuestos y para gobernar y el Ejecutivo central está anegado por casos de corrupción", ha expresado, para después preguntarse "cómo será la situación que hasta los socios de Sánchez, quienes le hicieron presidente, hoy le han retirado el apoyo".

Por esta razón, ha señalado que el Gobierno no cuenta con el apoyo parlamentario suficiente, razón por la que el Congreso ha pedido a Sánchez que disuelva y convoque elecciones. "Pero el presidente del se ríe y se aplaude a sí mismo", ha censurado el 'popular'.

En relación con la postura de Junts, Sémper ha asegurado que "todo es posible" en la política española actual, aunque "lo que no parece posible es que Sánchez acepte la realidad y convoque elecciones para cumplir el mandato del Congreso".

En la misma línea, ha reclamado que la política española deje de hablar de los problemas del Gobierno y vuelva otra vez a hablar de los problemas de los españoles. "Tenemos que dejar de dar una imagen lamentable, que es lo que hace el Congreso de los Diputados cada semana", ha apostillado.

DEGRADACIÓN

Para el portavoz nacional del PP, la situación "lamentablemente se va a degradar más", puesto que "cada vez la política va a ser menos edificante", razón por la que ha instado a "acabar con esta etapa y abrir un nuevo tiempo que pasa necesariamente porque los españoles hablen".

"Porque la legislatura ya está acabada. Todos sabemos que está acabada y volveremos a septiembre y octubre y el Gobierno presentará unos presupuestos que sabe que no van a salir adelante", ha incidido.

A este respecto, se ha referido a la 'Operación Fuentona' que investiga irregularidades en el Ayuntamiento de Soria, que ve con "interés, como cualquiera que crea que el destino de los fondos públicos debe ser honrado, pero con respeto también al procedimiento judicial".