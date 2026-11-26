Semper junto a la presidenta del PP de Palencia, Ángeles Armisén, y candidatos del PP por la provincia. - PP PALENCIA

PALENCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha pedido en Palencia la movilización masiva para acudir a las urnas este domingo y conseguir así "una nueva etapa de convivencia y respeto a las instituciones en la que se pueda recuperar la confianza en la política".

Así se ha pronunciado Sémper, que ha participado en un acto de campaña del PP en la capital palentina en el que ha insistido que las próximas elecciones son "mucho más que una cita electoral ordinaria" ya que para él constituyen una oportunidad para poner fin a una etapa de enfrentamiento y abrir un tiempo de "esperanza e ilusión" para los ciudadanos.

Asimismo, el portavoz popular ha defendido una España de "ciudadanos libres e iguales" y ha llamado a concentrar el voto en el PP, también entre quienes tradicionalmente han apoyado al PSOE o a otras formaciones.

El portavoz 'popular' ha asegurado que hay una mayoría social de españoles que quieren que las cosas cambien "y un cambio de ciclo y abrir un nuevo tiempo de esperanza", ha afirmado, tras lo que se refirió la corrupción, la crispación y "el protagonismo que han adquirido los intereses partidistas frente a los problemas reales de los ciudadanos".

Además, ha insistido en que el debate público ha girado en torno a temas "alejados de las preocupaciones" de los ciudadanos y de intentar buscar mejorar la vida de las personas.

En este sentido, el 'popular' se ha referido a los retos prioritarios para un posible futuro Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, como el acceso a la vivienda para los jóvenes, la revalorización de las pensiones "garantizada", el apoyo a pymes y a autónomos y "la defensa de la integridad territorial del Estado".

Asimismo, ha defendido una política migratoria vinculada al empleo porque, según sus propias palabras, "España debe seguir siendo un país solidario y de acogida para quienes lleguen con voluntad de trabajar y contribuir al progreso colectivo".

Finalmente, el dirigente 'popular' ha pedido concentrar el voto en torno al Partido Popular para apoyar la candidatura de Alberto Núñez Feijóo como una alternativa basada en la gestión, la convivencia y el respeto institucional, "No venimos a cobrar ninguna factura, venimos a que España vuelva a funcionar", ha concluido.