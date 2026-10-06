Sen, sobre alertas de intento de pucherazo: "Intento contestar a declaraciones con un mínimo de inteligencia"

Archivo - Nicanor Sen, en declaraciones a los medios. Foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla y León, el socialista Nicanor Sen, ha censurado las declaraciones de dirigentes de PP y Vox sobre el voto por correo y ha salido en defensa del sistema electoral del país, al que ha calificado como uno de los más garantistas y seguros del mundo.

Así lo ha manifestado Sen en los prolegómenos de la celebración de los actos por la festividad de la Policía, un acto institucional que ha tenido lugar en las instalaciones de la Feria de Valladolid y donde el político, en cuanto a las manifestaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, y el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado categórico: "Intento contestar a declaraciones con un mínimo de inteligencia y un mínimo de sentido común, y en este caso no se da ni una ni otra cosa".

La reacción del máximo responsable del Gobierno en Castilla y León, en declaraciones recogidas por Europa Press, se produce después de que Díaz Ayuso y Santiago Abascal hayan pedido públicamente a los ciudadanos que opten por el voto presencial debido al miedo a un intento de pucherazo electoral en los próximos procesos convocados, advertencias que hoy mismo avalaba la portavoz 'popular' en el Congreso, la leonesa Esther Muñoz, al asegurar "entender" las dudas que pueda haber con el voto por correo tras las "maniobras" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

A este respecto, el delegado del Gobierno ha evitado entrar en un debate mayor sobre la controversia planteada por la oposición y ha sentenciado sobre estas opiniones que "poco más" puede aportar al respecto, no si antes insistir en que España "cuenta con uno de los sistemas electorales más garantistas y más seguros del mundo".