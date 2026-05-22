Sen destaca el papel del vino berciano como motor económico y símbolo de identidad del medio rural

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, participa en la inauguración de la XXIX Feria del Vino D.O. Bierzo-Cacabelos - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LEÓN, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha destacado el valor del sector vitivinícola berciano como motor económico, elemento de cohesión social y herramienta fundamental para afrontar el reto demográfico en el medio rural.

Lo ha hecho durante su participación este viernes en la inauguración de la XXIX Feria del Vino D.O. Bierzo-Cacabelos, donde ha subrayado que el Bierzo representa una "combinación única de tradición, identidad y capacidad emprendedora", y ha puesto en valor el trabajo de generaciones de viticultores y bodegueros que han convertido variedades como la mencía y la godello en "referentes de calidad reconocidos dentro y fuera de España".

El representante gubernamental ha señalado que esta feria, que alcanza ya su 29 edición, se ha consolidado como "un punto de encuentro imprescindible" para el sector y para la comarca, además de convertirse en un importante foco de dinamización económica y promoción turística para el Bierzo.

En este sentido, ha defendido que apoyar el medio rural "también significa proteger sus tradiciones, respaldar sus fiestas y fortalecer iniciativas capaces de generar actividad económica y sentimiento de comunidad".

Asimismo, ha subrayado el compromiso del Gobierno con las políticas de cohesión territorial, la mejora de infraestructuras, la conectividad digital y el apoyo al tejido productivo rural.

Nicanor Sen ha destacado además la relevancia estratégica del sector vitivinícola en Castilla y León, recordando que la Comunidad cuenta con algunas de las denominaciones de origen más prestigiosas de Europa y que en 2025 las exportaciones de vino alcanzaron los 235 millones de euros, que consolida a Castilla y León como la quinta comunidad exportadora de vino de España.

Durante su intervención, el delegado también ha reconocido la labor de viticultores, bodegueros, ayuntamientos, asociaciones y entidades implicadas en la organización de esta feria, al destacar "su esfuerzo diario para mantener vivos nuestros pueblos y proyectar la imagen del Bierzo al exterior".