Sen prevé que la presunta homicida de su pareja en Salamanca pase a disposición judicial en la tarde de este martes

SAELICES EL CHICO (SALAMANCA), 19 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha asegurado este martes que prevé que "seguramente" la presunta homicida de un varón fallecido este lunes en el barrio de Garrido en Salamanca pase a disposición judicial en la tarde de hoy.

Así lo ha señalado Sen en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita el Parque Arqueológico Villa Romana de Saelices el Chico (Salamanca).

La mujer, de 44 años, fue detenida este lunes tras acuchillar mortalmente a un varón, que era su pareja sentimental, en un domicilio situado en la calle Petunias de la capital salmantina.

Sen ha añadido que "no existían antecedentes" en el sistema Viogen, y ha precisado que los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen en marcha la investigación de los hechos, que "según vaya avanzando" generarán "nueva información.

El delegado del Gobierno ha querido lanzar un mensaje de acompañamiento a la familia de la víctima "en una situación tan dura" y ha confiado en que los cuerpos de seguridad "ultimen toda esta investigación y que se haga justicia".