Sen rechaza que la Policía realizara un "uso desproporcionado de la fuerza" en los incidentes de la Vuelta en Valladolid

VALLADOLID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, ha rechazado que la Policía realizara un uso desproporcionado de la fuerza durante los incidentes que se produjeron el pasado jueves durante la disputa de la contrarreloj individual de la Vuelta a España en Valladolid.

"Yo considero que en ningún momento ha habido un uso desproporcionado de la fuerza en esa jornada que se celebró en nuestra ciudad", ha afirmado el dirigente gubernamental a preguntas de los medios y después de que Izquierda Castellana haya anunciado que afectados por "cargas y agresiones" durante la prueba vayan a presentar una denuncia en el Juzgado de Guardia.

Sen considera que cada ciudadano puede defender sus "derechos" como crea conveniente, para negar que ese día la Policía usara una fuerza desproporcionada para solventar esos "altercados aislados".

El delegado del Gobierno ha reconocido la "dificultad" a la que se enfrentaban ese día en el que debían velar por "conciliar derechos fundamentales". "Los derechos de los que protestaban por el genocidio en Gaza y los que tenían los ciudadanos de ver la prueba deportiva", ha añadido, para valorar que, finalmente, todo se desarrollara con "plena normalidad".

No obstante, ha incidido en la tesis del Gobierno en que esta situación era "totalmente evitable" por parte de los organismos "nacionales e internacionales competentes".