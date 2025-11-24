Sen reivindica una respuesta "firme, coordinada y sin fisuras" contra la violencia de género

El delegado del Gobierno en CyL, Nicanor Sen, junto a los premiados con los Meninas 2025. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CYL

LEÓN 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha reivindicado, en la Gala de los Reconocimientos Meninas 2025, una respuesta "firme, coordinada y sin fisuras" contra la violencia de género.

El evento se ha celebrado este lunes, 24 de noviembre en León y ha reunido a personas, entidades y profesionales que constituyen la primera línea de trabajo frente a la violencia machista en la Comunidad.

"Esta gala no es solo un homenaje, sino un compromiso público que afirma que en Castilla y León cada vida libre de violencia importa", ha afirmado el delegado del Gobierno durante su intervención, que ha abierto con un recuerdo para el minero leonés Anilso Soares, fallecido recientemente en un accidente laboral en Asturias.

Posteriormente, ha subrayado la magnitud del esfuerzo colectivo contra la lacra de la violencia de género y ha recordado que España es un referente europeo, con más de 831.500 mujeres atendidas en el Sistema VioGén desde 2007, más de 7,1 millones de valoraciones de riesgo y más de 31.000 agentes dedicados al seguimiento.

En Castilla y León, en los primeros seis meses de 2025 se registraron 3.002 denuncias y 672 órdenes de protección, ha precisado, para destacar, ante esta situación, las mejoras impulsadas este año, como el Sistema VioGén 2, la renovación del Pacto de Estado --que pasa de 290 a 461 medidas-- y el anteproyecto de Ley de Violencia Vicaria.

Pese a ello, ha insistido en que "queda camino por recorrer", con 38 mujeres asesinadas en lo que va de año, una de ellas en Castilla y León.

Además, durante la gala se han entregado los diez galardones provinciales y el autonómico. En concreto, este año en Ávila se reconoce con un premio Menina a María del Pilar Gardiazabal Serrano, maestra, por su labor en educación en igualdad; en Burgos, al Turno de Oficio VVG del Ilustre Colegio de Abogacía, por su servicio pionero de asistencia jurídica 24/7 a víctimas, y en León, a la Aociación Feminista Leonesa Flora Tristán, por 50 años de redes de apoyo, activismo y casa refugio.

Asimismo, en Palencia se ha premiado al Grupo de Mujeres del iuFOR, referentes en ciencia, tecnología forestal e igualdad; en Salamanca, a la inspectora Isabel María Prieto, jefa de UFAM, por más de dos décadas de liderazgo eficaz y cercano; en Segovia, al Colegio de Farmacéuticos, por su labor de orientación, escucha y acompañamiento desde la red de proximidad.

Igualmente, en Soria se ha concedido el Menina a CONVIVE Fundación CEPAIM, por su trabajo en inclusión, empleo y autonomía de mujeres en especial vulnerabilidad; en Valladolid, al sargento primero Sergio Palomero del Río, por su profesionalidad y humanidad en la protección de víctimas, y en Zamora, a la capitán María Isabel García Núñez (Seprona), por su liderazgo en igualdad dentro de la Guardia Civil.

Por otro lado, el reconocimiento Autonómico se ha entregado a Fundación INTRAS, por tres décadas y más de 900 profesionales dedicados a salud mental y apoyo integral a mujeres víctimas, también en el medio rural.

"Demostráis que la violencia pretende romper biografías, pero vosotras y vosotros las recomponéis con dignidad y esperanza", ha aseverado Sen al dirigirse a las personas premiadas.

Por otra parte, el delegado ha alertado de la necesidad de defender los avances logrados y de combatir los discursos que cuestionan la existencia de la violencia de género: "La igualdad no es una concesión ni una moda: es columna vertebral de la democracia. No hay democracia plena si la mitad de la ciudadanía vive con miedo".

También ha apelado a reforzar la coordinación institucional, priorizar la atención a quienes más lo necesitan y mantener una educación en igualdad "sólida, especialmente entre jóvenes expuestos a la desinformación".

La ceremonia ha concluido con un agradecimiento a las unidades de violencia sobre la mujer, al Ayuntamiento de León y al personal técnico por la organización del acto, y con un mensaje final dirigido a los premiados.