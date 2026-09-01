Sen replica al PP: "Lo importante en la A-11 no es la lista de invitados sino que el Gobierno la ha puesto en marcha".A - EUROPA PRESS

VALLADOLID 1 Sep. (EUROPA PRESS) - El delegado del Gobierno en Castilla y León, el socialista Nicanor Sen, ha salido al paso de las críticas vertidas por el Partido Popular, que protagonizó este lunes en Roa de Duero (Burgos) un acto de protesta contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que acusó de "pretender disfrazar de inauguración su fracaso con la A- 11", y ha advertido al respecto que "lo importante no es la lista de invitados al acto sino que la ha puesto en marcha el Gobierno" tres décadas después.

En este sentido, Sen ha recordado que el propio ministro de Transportes explicó públicamente esta cuestión al detallar la importancia de la puesta en funcionamiento de 30,7 kilómetros en sentido Valladolid y de 25,5 kilómetros en sentido Soria, a la vez que ha subrayado que los vecinos de ambas provincias llevan esperando durante más de tres décadas la consecución de esta autovía, a la que ha calificado como una infraestructura "importantísima".

El delegado del Gobierno, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha insistido en que se trata de una de las vías de alta capacidad más destacadas de la comunidad autónoma, utilizada diariamente por cientos de usuarios que atraviesan el territorio. Por ello, ha defendido que su cometido es explicar y poner de relieve el valor de esta obra y ha insistido al indicar que el ministro ya ofreció las explicaciones oportunas con claridad sobre este asunto.

Asimismo, ha remarcado que lo que realmente tiene valor es la puesta en funcionamiento de un nuevo tramo, los kilómetros abiertos, la inversión realizada y la mejora en la seguridad vial para los conductores, por encima de la lista de asistentes.

Además, ha destacado que durante la inauguración se ha podido comprobar que las obras del tramo consecutivo avanzan a buen ritmo, con la previsión de dar continuidad a la mayor parte de la vía a lo largo de 2027.

Finalmente, Sen ha hecho hincapié en que, tras más de tres décadas de espera, ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez y el trabajo de Óscar Puente los que han impulsado la actuación de esta vía de alta capacidad en la región.