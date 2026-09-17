SEO/BirdLife pide que la reconstrucción tras los incendios en Castilla y León atienda a criterios ambientales. - SEO/BIRDLIFE

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife ha reclamado que el paquete de medidas propuesto por la Junta de Castilla y León para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales del verano de 2026 incorpore la dimensión ambiental y preventiva.

La organización conservacionista considera que el plan debe ir más allá de las ayudas de emergencia y combinar la recuperación de las explotaciones, la restauración ecológica, la reparación de infraestructuras y la prevención de futuros grandes incendios para garantizar una recuperación duradera del territorio.

La entidad ha destacado, a través de un comunicado recogido por Europa Press, que la reconstrucción del territorio tras un gran fuego no puede medirse únicamente por las infraestructuras reparadas o las ayudas concedidas, sino por la regeneración de la vegetación, la estabilidad del suelo, la biodiversidad y la reducción del riesgo de nuevos incendios.

En este sentido, señala que la gestión territorial debe abordarse desde una perspectiva integrada de paisaje que combine la producción con la protección del suelo, la conservación de la biodiversidad y la gestión del fuego. Asimismo, la organización califica como controvertidas medidas como el apoyo a las concentraciones parcelarias o la autorización inmediata del pastoreo.

Por ello, solicita a la Administración autonómica que no agilice las concentraciones parcelarias hasta que sean evaluadas adecuadamente, a la vez que ha pedido realizar un seguimiento técnico de la cubierta vegetal antes de permitir el aprovechamiento ganadero o la actividad cinegética en las superficies quemadas.

Por otro lado, SEO/BirdLife ha recomendado reenfocar el plan de extracción urgente de madera y biomasa quemada hacia una gestión selectiva, ya que la madera muerta desempeña un papel fundamental como reserva de materia orgánica, aporta nutrientes al suelo y crea microhábitats esenciales para la fauna. De igual modo, ha advertido de que una extracción indiscriminada genera un elevado coste económico y provoca un grave daño por erosión en los terrenos.

Finalmente, la ONG ha instado a evaluar la aportación de agua y alimento artificial a la fauna para evitar alteraciones en su comportamiento, así como a ejecutar la reparación de caminos incorporando medidas de drenaje que eviten la llegada de cenizas a los cauces.

Para estructurar la propuesta de la Junta, la organización ha propuesto cinco grandes ejes que incluyan la recuperación socioeconómica, la restauración ecológica y la prevención, acompañados de un programa de seguimiento a 1, 3, 5 y 10 años con indicadores de resultado.