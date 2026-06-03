SEO/BirdLife pide situar la recuperación de ríos, humedades y acuíferos en el centro de la planificición del Duero

VALLADOLID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife ha presentado sus aportaciones al Esquema Provisional de Temas Importantes (EpTI) de la Demarcación Hidrográfica del Duero dentro del proceso de elaboración del cuarto ciclo de planificación hidrológica (2028-2033) en las que reclama un cambio profundo en la forma de entender la gestión del agua en la mayor cuenca de la Península.

La organización, en un comunicado recogido por Europa Press, ha advertido de que la demarcación se enfrenta a "desafíos crecientes asociados a la sobreexplotación de masas de agua subterránea, la contaminación difusa por nitratos, la expansión del regadío intensivo y la degradación progresiva de humedales y ecosistemas fluviales".

Así, ha señalado que espacios de enorme valor ecológico como las lagunas de Villafáfila, La Nava o las lagunas asociadas al Canal de Castilla dependen directamente de que la planificación hidrológica incorpore de forma efectiva las necesidades de conservación de la biodiversidad.

Además, la organización ha apuntado que la cuenca alberga una extensa red de espacios Natura 2000 ligados a los principales ríos y afluentes del Duero cuya conservación está directamente condicionada por las decisiones sobre asignación de recursos hídricos, caudales ecológicos y gestión de las presiones sobre las masas de agua.

SEO/BirdLife considera que el principal reto del cuarto ciclo es "abandonar definitivamente" una visión centrada en aumentar la oferta de agua para satisfacer usos crecientes y avanzar hacia una gestión basada en los límites ecológicos de la cuenca.

La organización ha recordado que el estado de los ecosistemas acuáticos debe convertirse en el punto de partida de cualquier decisión de planificación y que los objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua no pueden seguir subordinándose a la consolidación de demandas incompatibles con la disponibilidad real del recurso.

GESTIÓN EFICAZ

La coordinadora de Gobernanza Ambiental de SEO/BirdLife, Eva Hernández, ha señalado que "la planificación hidrológica no puede seguir entendiendo el Duero como un simple sistema de reparto de recursos" porque se gestiona una cuenca que "sostiene vida, biodiversidad, humedales, ríos y territorios enteros" y considera necesario "pasar de una visión centrada en satisfacer demandas a una visión ecosistémica que parta de los límites de la naturaleza y de la recuperación del buen estado ecológico de las masas de agua".

La organización considera especialmente preocupante que, después de más de dos décadas de aplicación de la Directiva Marco del Agua, persistan importantes déficits ambientales y continúen planteándose soluciones basadas fundamentalmente en el mantenimiento de usos y demandas sin una evaluación suficiente de su compatibilidad con la conservación de los ecosistemas acuáticos.

En esta línea, ha advertido de que la biodiversidad y la Red Natura 2000 siguen apareciendo en muchos casos como elementos descriptivos o cartográficos "sin traducirse en condicionantes reales de la planificación".

Por ello, reclama que los objetivos de conservación de hábitats y especies dependientes del agua se incorporen de forma operativa en la asignación de recursos, la definición de caudales ecológicos, la gestión de presiones y la priorización de medidas.

La organización ha insistido en que la recuperación de humedales, lagunas esteparias, riberas y ecosistemas asociados al agua debe convertirse en uno de los ejes vertebradores del futuro plan hidrológico.

Entre las principales aportaciones que realiza figura también la necesidad de reforzar la restauración ecológica de ríos y humedales, recuperar la conectividad fluvial y lateral de las llanuras de inundación y priorizar soluciones basadas en la naturaleza frente a enfoques centrados exclusivamente en infraestructuras hidráulicas tradicionales.

LÍNEA EUROPEA

SEO/BirdLife considera que el cuarto ciclo debe alinearse plenamente con el Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza y contribuir de forma clara a la recuperación de la funcionalidad ecológica de los ecosistemas acuáticos.

Así, entiende que la restauración no consiste únicamente en ejecutar actuaciones puntuales porque significa "devolver espacio a los ríos, recuperar humedales, reconectar llanuras de inundación y permitir que los procesos naturales vuelvan a funcionar", lo que entiende que es "la mejor inversión" para reducir riesgos, recuperar biodiversidad y aumentar la resiliencia frente al cambio climático.

Además, también ha señalado como algo necesario incorporar un tratamiento específico de la revisión y adaptación del Convenio de Albufeira y propone reforzar la coordinación hispanoportuguesa en materia de sequías, restauración fluvial, conectividad ecológica y seguimiento conjunto del estado de las masas de agua compartidas, incorporando además indicadores comunes de resiliencia climática y objetivos de conservación de la Red Natura 2000.

Por otro lado, la organización ha reclamado también que la custodia del territorio se incorpore expresamente como herramienta estructural de gobernanza y restauración ecológica en la demarcación.

Para SEO/BirdLife, el cuarto ciclo de planificación hidrológica representa una oportunidad decisiva para corregir inercias acumuladas durante décadas y orientar la gestión del agua hacia la recuperación efectiva de los ecosistemas.