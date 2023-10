El Seprona interviene 24 kilos de níscalos a cinco personas en El Negredo (Segovia)

SEGOVIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección del Medio Ambiente (Seprona) de la Guardia Civil ha intervenido 24 kilogramos de níscalos a cinco personas, que fueron sorprendidas cuando estaban recogiendo setas sin los permisos de recolección necesarios en un paraje de la sierra de Ayllón, en Segovia.

Los recolectores se encontraban en un monte de la localidad de El Negredo, perteneciente al municipio de Riaza, dentro de terrenos pertenecientes al acotado micológico SG-50002 "Montes de Segovia".

Cuando volvían a descargar las setas en el vehículo en el que se habían trasladado, fueron interceptados por los guardias civiles, que inspeccionaron la cosecha y solicitaron los permisos necesarios para esta actividad forestal. Los guardias del Seprona comprobaron que el total de setas recogido era de 24 kilos, todos níscalos, y que ninguno

de los cinco recolectores tenía el permiso necesario.

Por dicho motivo, se procedió a la incautación de las setas recolectadas, que posteriormente fueron entregadas en el Ayuntamiento de la población propietaria del monte. Igualmente se extendió la correspondiente denuncia por una supuesta infracción al Decreto 31/2017, por el que se regula el recurso micológico silvestre en Castilla y León,

en concordancia con la Ley 3/2009 de montes de Castilla y León.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia se recuerda que para recolectar setas en un monte catalogado acotado para el aprovechamiento micológico es necesario contar con el correspondiente permiso, en el cual vendrá indicada la cantidad máxima de setas silvestres que se pueden recoger por persona y día, y que en ningún caso podrá superar los 5 kilogramos cuando tenga carácter recreativo no comercial.

Por otra parte, se considera aprovechamiento episódico el que no es ni regulado ni reservado y que se puede realizar en terrenos que no estén acotados, reservados, ni vedados. Esta modalidad, sin ánimo de lucro y esporádico, no requiere permiso de recolección y tendrá finalidad exclusivamente recreativa o de autoconsumo, por lo que no se podrán comercializar las setas obtenidas. La cantidad recolectada no podrá

superar la de 3 kilogramos de setas silvestres por persona al día.

El inicio de las lluvias de otoño marca el comienzo de la temporada de recogida de setas. Para asegurar la conservación del bosque y el suelo, mantener a largo plazo el ecosistema y evitar riesgos por consumo de setas venenosas, las autoridades y los especialistas en micología aconsejan recoger sólo las setas que se conozcan con total seguridad, no comprar setas fuera de los canales formales y, en ellos, comprobar que

restaurantes o tiendas tienen la documentación que acredita la procedencia legal de las setas.