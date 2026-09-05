El Seprona investiga un vertido realizado en Valdesogo de Arriba como causante del mal olor en León capital

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo del Seprona de la Guardia Civil. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Seprona de la Guardia Civil investiga un vertido realizado por una empresa ganadera en Valdesogo de Arriba, municipio de Villaturiel, que podría estar relacionado con el mal olor que se siente en León capital.

El Ayuntamiento de León ha informado sobre esta investigación tras recibir una confirmación de ello por parte de la Policía Local y ante las quejas por el mal olor que se percibe en la ciudad.

Esta situación ha provocado numerosas llamadas de los vecinos alos servicios municipales en los últimos días y también denuncias a las respectivas autoridades.