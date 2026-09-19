Sergio Maqueda, nuevo líder de Juventudes Socialistas de Salamanca, aboga por estar "muy cerca del mundo rural"

Celebración del XVII Congreso de las Juventudes Socialistas de Salamanca, donde ha sido nombrado como nuevo secretario general Sergio Marqueda - PSOE SALAMANCA

SALAMANCA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo secretario general de las Juventudes Socialistas de Salamanca, Sergio Maqueda, ha asumido el cargo con el objetivo de ser "municipalista y estar muy cerca del mundo rural".

"No puede ser que el PP haya dejado sin servicios públicos básicos a nuestros pueblos y sin vías de comunicación. ¿Cómo van a poder forjarse un futuro los jóvenes en nuestra provincia?", ha expresado durante su intervención en el XVII Congreso de las Juventudes Socialistas de Salamanca, donde ha sido nombrado como nuevo secretario general.

Tampoco se ha olvidado de la capital salmantina, a la que el PP ha convertido en una "ciudad de paso porque los jóvenes vienen, se forman en la universidad y se van porque no existen oportunidades".

Por ello, las Juventudes Socialistas de Salamanca "van a luchar porque los jóvenes se queden y puedan luchar por su tierra, el lugar que los vio nacer".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada, ha asegurado que Salamanca es una provincia con un "desierto demográfico muy importante", porque tres cuartas partes del territorio tienen mucha gente envejecida y eso marca mucho a la hora de hacer política, algo que se extrapola también a la ciudad.

El líder de los socialistas salmantinos también se ha referido a las pocas oportunidades que tienen los jóvenes en este territorio. "Hablamos de una ciudad universitaria que cuenta con una juventud que tiene que buscar fuera las oportunidades que no tiene dentro. Por eso, hay que valorar muy positivamente la labor que hace Juventudes Socialistas y que haya jóvenes socialistas que deciden quedarse aquí, trabajar y fijar su futuro en nuestra tierra", ha reflexionado.