La serie alemana 'Mindfulness para asesinos' rueda en Salamanca su tercera temporada

Camiones de rodaje. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La serie alemana 'Mindfulness para asesinos', producida por Constantin Film y distribuida por Netflix, ha comenzado este lunes sus trabajos de rodaje en la ciudad, donde grabará diferentes secuencias para su tercera temporada.

La producción incluye entre sus localizaciones algunos de los espacios más representativos de Salamanca, como la Catedral y el Convento de San Esteban, además de distintas secuencias en el aeropuerto de Matacán.

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de Salamanca Film Commission, trabaja con las productoras desde comienzos de año para hacer posible la incorporación de la ciudad a esta nueva temporada.

Los primeros contactos se establecieron durante la quinta edición de la feria internacional de localizaciones Shooting Locations Marketplace, celebrada en Valladolid en 2025, donde se comenzó a estudiar la posibilidad de que Salamanca formara parte de alguno de los capítulos de la serie.

Desde entonces se ha trabajado en la búsqueda de localizaciones que también ha incluido diferentes lugares de la provincia, como Candelario, La Alberca, Béjar y la Peña de Francia. Finalmente, las productoras han seleccionado Salamanca y distintos espacios de su provincia para formar parte de esta nueva entrega.

'Mindfulness para asesinos' está basada en la novela del abogado y guionista alemán Karsten Dusse y combina comedia negra y suspense. La tercera temporada volverá a contar con su reparto protagonista, encabezado por Tom Schilling. Las anteriores temporadas han obtenido una "importante repercusión internacional" en Netflix.

La segunda, estrenada en 2024, ha alcanzado el Top 10 de la plataforma en 66 países y ha llegado al número uno del Top 10 global de series de habla no inglesa. Además, ha acumulado 44 millones de horas de visualización en menos de dos meses.

Para el desarrollo del rodaje, la producción contará con la colaboración de diferentes servicios municipales, entre ellos Turismo, Policía Local, Bomberos, Medio Ambiente y Mantenimiento.

Asimismo, el Ayuntamiento facilitará el uso del edificio de Adoratrices como base de producción o Base Camp, espacio que habitualmente sirve de centro logístico y operativo para los equipos de las grandes producciones audiovisuales que trabajan en la ciudad.