Serrada (PSOE Salamanca) pide unidad en torno a Sánchez para "seguir mejorando" y evitar "experimentos"

SALAMANCA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Salamanca y secretario provincial de los socialistas, David Serrada, ha animado a los "progresistas" a apoyar la propuesta liderada por Pedro Sánchez, por ser "la única opción de gobierno" y "la única opción que puede seguir mejorando el país", y evitar "experimentos", ya que España "no está para experimentos".

"Yo lo que pido a los progresistas de Salamanca es que aglutinen su voto en torno al Partido Socialista, porque esta sí que es la única opción de gobierno y esta sí que es la única opción que puede seguir mejorando en nuestro país" ha dicho.

Así lo ha manifestado en la presentación de los candidatos del PSOE de Salamanca tanto a la Cámara Baja como a la Alta, donde ha remarcado: "No hagamos experimentos, la situación no está para hacer experimentos, la situación está para que nuestro país siga avanzando y para que nuestro país no retroceda, y para que nuestro país sigue avanzando con un gobierno de progreso liderado por el Partido Socialista y por Pedro Sánchez como presidente".

Serrada ha realizado estas declaraciones ante los medios, junto al Puente Romano y con el casco histórico de la ciudad de fondo, donde los integrantes de las dos candidaturas al Congreso y al Senado han posado para la prensa.

Respecto a la lista para la Cámara Baja, está encabezada por el secretario general de los socialistas salmantinos, David Serrada, y le acompañan, en este orden, Patricia Martín Esteban, Kevin Pérez Diez y María de la Almudena Pérez Romero.

En el Senado, abre la propuesta del Partido Socialista por Salamanca la vicesecretaria general en la provincia, Elena Diego, junto a Aquilino Magide Bizarro y María Soledad Álvarez Cascón.

Se trata, según Serrada, de "una candidatura que nace del acuerdo, que nace del consenso, que nace de las asambleas del Partido Socialista de Salamanca y por lo tanto es la candidatura que mejor representa al partido".

"Además, y mucho más importante, es la candidatura que representa a los salmantinos y a las salmantinas, y es la candidatura de hombres y mujeres que va a dar la cara por todos los salmantinos y todas las salmantinas en las instituciones, en el Congreso y en el Senado, donde se legisla, donde se hacen los cambios que se están produciendo en este país", ha continuado antes de defender la acción desarrollada por el PSOE durante los últimos años al frente del Gobierno de España.

"Un Gobierno que se ha enfrentado a grandes dificultades y no se le escapa a nadie que hemos vivido una crisis sanitaria como nunca se había conocido en la historia, una crisis económica, como tampoco nunca antes se había conocido, que hemos vivido catástrofes naturales en nuestro país. Y a pesar de eso y con todo eso, el Gobierno de España ha puesto en marcha un paquete de medidas económicas que no solo han servido para que nuestra economía crezca, sino que además han sido referente para el resto de países de la Unión Europea", ha apostillado.

Para Serrada, "cada día que pasa" España "avanza" y, frente a ello, el 23 de julio, está también la opción de "retroceso". "Eso es lo que nos estamos jugando, un gobierno presidido por Feijóo y vicepresidente Abascal, o un gobierno presidido por Pedro Sánchez, que es un gobierno de progreso, un gobierno que día a día trabaje por todos y por todas", ha añadido.