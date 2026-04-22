El Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Ávila se forma en navegación. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) del Ayuntamiento de Ávila ha estado realizando un curso de formación para sus efectivos, centrado en navegación.

Durante tres días, desde el lunes, una veintena de bomberos participa en una acción formativa presencial que se desarrolla en el embalse de Las Cogotas, orientada a obtener la licencia de navegación, con prácticas incluidas.

Enmarcado en el programa de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (Eclap) de la Junta de Castilla y León, el curso permite acceder a la formación necesaria para obtener la licencia de navegación para todos aquellos bomberos profesionales que carezcan de ella y, de esta forma, poder manejar vehículos de navegación con los que cuenta el SPEIS del Ayuntamiento de Ávila, como una recién incorporada Z3, de 5,5 metros de eslora.

En la formación, que se desarrolla durante tres días, con ocho bomberos por día, se incluyen dos horas de teoría y cuatro de práctica, que se está realizando en el embalse de Las Cogotas, con dos embarcaciones: la del Ayuntamiento de Ávila y la de los responsables de la formación.