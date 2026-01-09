El servicio de comidas del Hospital de León recupera la normalidad tras el incidente registrado en la cocina

Archivo - El servicio de comidas del Hospital de León recupera la normalidad tras el incidente en la cocina reistrado ayer. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio de comidas del Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) ha recuperado la normalidad tras el incidente sufrido en la mañana de ayer, que supuso la inutilización temporal de una parte de la cocina.

En concreto, el incidente se produjo por una sobrepresión de una maquina calientaplatos que no supuso daños personales, pero sí "importantes daños materiales".

La solución adoptada ha sido la utilización de la cocina de la cafetería de personal, ubicada en las inmediaciones de la cocina siniestrada, junto con la adecuación y reubicación de distintas máquinas, hornos o marmitas, entre otros.

La cocina de la cafetería de personal está gestionada habitualmente por una empresa concesionaria, Serunión, si bien los menús para los pacientes están siendo elaborados por la plantilla de cocineros del Caule, con la materia prima habitual del Hospital y, como siempre, siguiendo las pautas de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Caule.

En lo referente a los desayunos y meriendas no se ha producido ningún cambio, ya que tanto su elaboración como emplatado se efectúan en la sala de emplatados, área que no ha sido dañada.

El Caule ha señalado que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Área Sanitaria de León supervisa que el personal de cocina trabaje en "absolutas condiciones de seguridad". Mientras tanto, se está retirando el material y las máquinas afectadas de la cocina general.

Al mismo tiempo se realizan las reparaciones necesarias para que las instalaciones comiencen a funcionar "a la mayor brevedad" y, paralelamente, se reformará y modernizará toda el área afectada de la cocina.