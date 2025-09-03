El Servicio de Limpieza de Valladolid necesitaría 100 trabajadores más pero es "imposible" económicamente

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, en la presentación de las tres nuevas barredoras del Servicio de Limpieza de Valladolid - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Cuadrado garantiza un "buen servicio" tras las vacaciones y critica al anterior Gobierno por no haber "hecho nada" en "ocho años"

VALLADOLID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, ha precisado que el Servicio de Limpieza de Valladolid necesitaría un refuerzo de 100 trabajadores más, una ampliación de plantilla que se "imposible" económicamente.

En declaraciones a los medios de comunicación tras presentar la incorporación de tres nuevas barredoras al Servicio de Limpieza y el operativo de cara a la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo y la contrarreloj de La Vuelta Ciclista, el concejal ha explicado que su área ha "actualizado" un informe que señala a la necesidad de incorporar este centenar de trabajadores, algo que se sabe desde hace "bastantes años".

"La ciudad en este momento tendría que tener unos cien trabajadores más, y no los puede tener, económicamente no es posible", ha incidido, para indicar que pese a ello, el equipo de Gobierno pretende aprobar este año una relación de puestos de trabajo para ampliar la plantilla, con una cifra que aún "hay que calcular".

En este sentido, ha defendido que se empieza a "planificar para que el futuro el Servicio de Limpieza no sea el juego de políticos, sino una institución que funciones de forma coordinada", tras no haberse "hecho nada" en los "últimos ocho años", en referencia a las dos legislaturas de Gobierno de PSOE y VTLP. "No admito críticas de un partido que se ha tirado ocho años mirando al cielo y no ha mirado al suelo", ha dicho sobre las críticas de los socialistas.

"Si después de 22 años tienes los mismos trabajadores y les incrementas su tarea, año a año, supongo que tienes algún problema de llegar a donde tienes que llegar. Eso es lo que le pasa al servicio de limpieza", ha apostillado también al respecto.

Esto, ha agregado, ocurre cuando llega el verano, época en la que "el traje está ajustado" porque los trabajadores se van de vacaciones, una estación tras la que, ya en inicio de septiembre, ha garantizado que se dará un "buen servicio". Asimismo, ha recordado que en los períodos estivales "no hay agua", por lo que hay que "tener una previsión para fregar".

Cuadrado, quien ha pedido "colaboración ciudadana" de cara a que el servicio sea "todavía muchísimo mejor a lo largo del año", ha subrayado así que su área trabaja para mejorar el servicio con "medios", en lo que ha enmarcado la incorporación de las tres nuevas barredoras, las primeras que se suman de un total de 9 que se han adquirido con presupuestos de 2024 y 2025.

En concreto, éstas se han comprado a través de un contrato de renting, y han supuesto una inversión de 1.161.135 euros a aportar durante los ejercicios 2025 a 2029. Cuadrado ha indicado que estas barredoras, junto con las otras seis que están pendientes de llegar, supondrán "una importante renovación de la flota de los vehículos destinados a la limpieza viaria de la ciudad".

Además, ha puesto en valor que llegan en un momento en que "el servicio debe hacer un gran esfuerzo" con motivo de los operativos especiales que deben desplegarse durante las fiestas y La Vuelta.

OPERATIVO DE FIESTAS Y LA VUELTA

De cara a las Ferias y Fiestas de Valladolid, el operativo de limpieza es el "mayor" que se despliega en la ciudad, y esta vez se verá "incrementado" al coincidir con la contrarreloj de La Vuelta. Así, todo el personal del Servicio, más de 500 trabajadores entre operarios, conductores, mecánicos, capataces, personal técnico y administrativo, trabajarán durante estos días.

En este contexto, se reforzará también el lavado del mobiliario utilizado para prestar el servicio y se desplegarán dispositivos especiales de limpieza en eventos como el desfile de peñas o los conciertos, o espacios como el recinto ferial, la zona de Moreras, la Feria de Día y la Feria de Folklore y Gastronomía, entre otros.

Por otro lado, Cuadrado ha recordado que el servicio de recogida de enseres a domicilio se suspende, como todos los años durante las fiestas, y ha llamado a los ciudadanos a que no abandonen los enseres en las calles, conducta que además es sancionable, y esperen a que se reanude para que el servicio pueda retirar los enseres en desuso.

Además, de cara a La Vuelta, se llevará a cabo limpieza previa preparatoria; el día anterior a la cita se repasará el recorrido y durante la jornada del evento se dispondrán dos dispositivos de dos operarios cada uno, para que equipados con rana y escobijo, mantengan en perfectas condiciones de limpieza tanto la zona de salida (Plaza de San Pablo) como la de llegada (Paseo de Zorrilla con calle San Ildefonso).