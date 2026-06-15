El Servicio de Movilidad de Burgos invierte más de 2,5 millones en la demolición de las cocheras

BURGOS 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos acometerá la ejecución de las obras "de emergencia" de la demolición de las cocheras, la rehabilitación del espacio y la eliminación de todo el fibrocemento existente, "por un importe global de 2.586.894,90 euros y un plazo de siete meses".

Así lo ha avanzado el presidente del Servicio de Movilidad y Transportes (SMyT), César Barriada, que ha informado de la regularización de diversos contratos de prestación de servicios a través de la modalidad de emergencia vinculados a las instalaciones de la carretera de Poza.

Los trabajos de desamiantado comenzarán de forma inminente, con una previsión de 20 días, lo que despejará el camino para el resto de la reforma estructural.

Además, se va a contratar la instalación de casetas provisionales en el exterior de las cocheras para dar servicio al personal del Samyt, con un coste de 4.956 euros y un plazo de doce meses. Asimismo, se ha aprobado la adquisición a de una nueva estación de carga rápida de GNC por un importe de 1.563.940,63 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, a lo que se suman 30.000 euros destinados a la compra de utillaje y material de taller.

Para optimizar el uso de los 40 autobuses recibidos desde Madrid, el servicio ha invertido 16.940 euros en la compra de 40 adaptadores de GNC de carga rápida a carga lenta, necesarios para acoplar los vehículos al sistema actual de las cocheras. También se ha dado cuenta de la puesta a punto de uno de los compresores de GNC por 8.954 euros y de la adquisición de seis columnas elevadoras para el taller por un valor de 50.194,43 euros.

El Consejo de Administración ha aprobado también una inversión de 815.273,63 euros para la instalación de 45 báculos en los autobuses urbanos. Este equipamiento permitirá recuperar próximamente la normalidad en el pago con tarjeta y la gestión del billetaje electrónico en toda la red de líneas de la ciudad.

BICIBUR

El Consejo del Samyt también ha tomado razón de las memorias anuales del servicio de préstamo de bicicletas 'Bicibur' correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y 2025, así como del balance del primer trimestre de 2026. Los datos reflejan una tendencia general positiva, marcada por la consolidación de la base de abonados y un notable incremento en el uso turístico del servicio.

A tenor de los indicadores analizados, el sistema de transporte ha experimentado una progresiva recuperación tras el ligero retroceso registrado en 2024. En concreto, Bicibur cerró el año 2023 con un total de 1.598 usuarios activos, cifra que descendió levemente hasta los 1.559 durante el ejercicio siguiente. Sin embargo, en 2025 el servicio logró revertir la tendencia y anotó su máximo histórico con 1.657 usuarios en activo.