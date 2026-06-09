Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos aprueba 2,5 millones en contratos, convenios y ayudas

BURGOS 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado este martes partidas por valor de 2,5 millones de euros entre contratos, convenios y subvenciones.

Entre los acuerdos más destacados se encuentra la reactivación de las tres convocatorias de subvenciones destinadas a la cooperación internacional, una medida con la que el equipo de Gobierno da cumplimiento al "compromiso" de la alcaldesa, Cristina Ayala, de recuperar los niveles de financiación de años anteriores.

Tal y como ha informado la presidenta del consejo, Mila del Campo, se ha dado el visto bueno a las partidas para proyectos de cooperación al desarrollo, dotadas con 791.350 euros; las de educación para el desarrollo y la ciudadanía global, que ascienden a 65.170 euros; y las ayudas para emergencias humanitarias, con un importe de 74.480 euros. El área asistencial se completa con la aprobación de las bases de las subvenciones para empresas de inserción e inclusión social, que cuentan con un presupuesto de 35.000 euros.

La tramitación de estos fondos de cooperación en el presupuesto de 2026 ha culminado de forma "más ágil de lo habitual". Según Del Campo, las organizaciones han agradecido la coordinación de las distintas áreas del Consistorio "para acelerar los plazos, un adelanto que busca garantizar que las organizaciones que operan en este sector dispongan de los recursos con la mayor antelación posible". En esta misma línea, las bases de las ayudas de inmigración, aprobadas en la sesión anterior del Consejo, ya han sido publicadas y ahora se abre un plazo de 30 días para la presentación de proyectos.

Por lo que se refiere a normativa interna, la Gerencia ha analizado el proyecto de reglamento de la futura Comisión Interáreas, un órgano que se creará con el objetivo estratégico de que Burgos recupere el título de 'Ciudad Familiar de la Infancia'. El borrador de este texto se elevará para su aprobación inicial a la Junta de Gobierno Local que se celebrará este jueves.