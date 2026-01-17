Shanghai Chinese Orchestra ofrecerá el concierto 'Los colores de China' el 6 de febrero en el Teatro Liceo de Salamanca - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Shanghai Chinese Orchestra ofrecerá el concierto 'Los colores de China' el próximo 6 de febrero en el Teatro Liceo de Salamanca, un evento que impulsa el intercambio cultural entre España y China que se desarrolla en la capital salmantina durante los últimos años en el marco de la celebración del Año Nuevo Chino.

La Shanghai Chinese Orchestra, considerada la orquesta china más antigua y una de las más influyentes e inspiradoras del país asiático, debuta en España con una gira histórica que recorre Madrid, Sevilla, Valencia, Salamanca y Alcázar de San Juan, consolidando a Salamanca como un referente cultural dentro de este itinerario internacional y reforzando su proyección como ciudad universitaria y cultural de primer orden.

Bajo el título 'Los Colores de China', el concierto ofrece un viaje sensorial a través de la música tradicional china interpretada con instrumentos ancestrales, integrando tradición e innovación desde una mirada contemporánea.

El programa refleja la estética cromática de la cultura china, evocando mediante el sonido los colores, las emociones y los símbolos que forman parte de un legado artístico milenario.

Con motivo del Año del Caballo, símbolo de energía, dinamismo, vitalidad y espíritu de progreso, la orquesta transmitirá al público sus mejores deseos a través de dos obras emblemáticas del repertorio tradicional chino: 'Carreras de Caballos', de ritmo vivo y carácter impetuoso, que evoca la fuerza y el espíritu libre de las estepas; y 'Flores Hermosas y Luna Llena', de melodía elegante y profundo simbolismo auspicioso, que expresa el anhelo de prosperidad, armonía y reunión familiar.

La organización de este concierto por parte del Centro Cultural de China en Madrid se enmarca se enmarca dentro del conjunto de celebraciones del Año Nuevo Chino que se desarrollarán en distintas ciudades de España durante el mes de febrero.

Las entradas para este concierto tienen un precio de 15, 20 y 25 euros y están a la venta en la taquilla del Liceo y en www.ciudaddecultura.org