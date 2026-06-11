La Showpping Night de Palencia sorteará cinco vales de 200 euros entre los clientes este 26 de junio

Presentación de la Showpping Night. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Showpping Night de Palencia cumple 14 ediciones el próximo 26 de junio y en esta ocasión sorteará vales de 200 euros entre los clientes que hagan sus compras ese día en los establecimientos participantes.

Así lo ha anunciado la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, durante la presentación de esta actividad que, como novedad, ofrecerá inscripción gratuita para los comercios que quieran participar, "facilitando que un mayor número de negocios pueda sumarse a la iniciativa", ha apuntado.

Asimismo, todos los establecimientos inscritos contarán con un distintivo identificativo especialmente diseñado para la campaña, que permitirá a los consumidores reconocer fácilmente los comercios adheridos y participar activamente en las promociones previstas durante la jornada.

En este sentido la concejalía también ha explicado que, con el objetivo de facilitar a los consumidores toda la información disponible, se elaborará un tríptico digital con los descuentos, promociones y actividades especiales ofrecidas por cada establecimiento participante.

Este documento podrá consultarse online y se complementará con una amplia campaña de difusión a través de las redes sociales municipales y los canales de comunicación de la iniciativa.

El Ayuntamiento de Palencia, a través de la Agencia de Desarrollo Local, ya ha abierto el plazo de inscripción para participar en la Showpping Night 2026 que se celebrará el viernes 26 de junio.

La programación arrancará oficialmente a las 20.00 horas con un acto inaugural en Los Cuatro Cantones.

A partir de ese momento, diferentes propuestas de animación recorrerán las principales zonas comerciales de la ciudad, creando un ambiente festivo que acompañará a los comercios durante toda la velada.

Entre las actividades previstas destacan dos pasacalles que dinamizarán las calles comerciales y que estarán a cargo de las empresas palentinas Smile y Ana Rueda Eventos, contribuyendo a generar un ambiente atractivo y participativo para vecinos y visitantes durante esta gran noche de las compras.

Además, como incentivo adicional para fomentar las compras en el comercio local, durante la propia noche se sortearán cinco vales de compra de 200 euros entre las personas que realicen compras en los establecimientos participantes.

Los premios deberán destinarse nuevamente a realizar compras en comercios de Palencia, generando así un retorno directo sobre la economía local.

Castro también ha recordado que la Showpping Night se desarrollará en coordinación con la campaña estival de fidelización de Cuenta Consumo Palencia, que comenzará el 20 de junio.

"De esta forma, los clientes podrán seguir acumulando saldo en su monedero digital por sus compras, sumando las ventajas de la campaña de fidelización a los descuentos y promociones especiales de la noche", ha subrayado.

Finalmente, ha animado a todos los comercios de la ciudad a participar en esta iniciativa que cumple su décimo cuarta edición y "se ha consolidado como una de las iniciativas más exitosas para impulsar el consumo local y apoyar al tejido comercial palentino", ha concluido.