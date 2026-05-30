Archivo - Sidecars ofrecerá un concierto en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Salamanca el 6 de noviembre - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA - Archivo

SALAMANCA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Salamanca acogerá el 6 de noviembre, un concierto de Sidecars en el marco de la gira de presentación de su séptimo álbum, 'Everest'.

Este nuevo trabajo llega en el "mejor momento de la banda", tras llenar el Movistar Arena y consolidarse como uno de los grupos "más sólidos y queridos" del panorama musical español, han destacado fuentes del Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

'Everest' no habla de alcanzar la cima, sino de valorar el camino, el esfuerzo y la constancia en una invitación a disfrutar del presente, avanzar paso a paso y no rendirse nunca.

A lo largo de su carrera, Sidecars ha recorrido España con extensas giras de salas, ha protagonizado dos grandes conciertos en el Movistar Arena de Madrid, ha pisado los escenarios de los festivales más importantes del país y ha llevado su música hasta México en varias ocasiones.

Las entradas tienen un precio de 32, 35 y 37 euros (+gg) y se pondrán a la venta este martes, a partir de las 10'00 horas, en la taquilla del Liceo, la Torre de los Anaya y en www.ciudaddecultura.org