Siete cines de CyL emiten este martes en directo la ópera 'Carmen' desde la Royal Opera House de Londres. - VERSIÓN DIGITAL

VALLADOLID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Siete cines de Castilla y León proyectarán este martes, 10 de noviembre, la ópera 'Carmen' en directo con la Royal Opera House de Londres, que inaugurará de esta forma la temporada 2026/2027 en la gran pantalla.

En este marco, las localidades de León, Salamanca, Burgos, Segovia, Valladolid, Astorga y Zamora conectarán con Londres para conocer "una de las óperas más populares y la segunda más representada de la historia de su repertorio", según ha informado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

'Carmen', que suma más de 600 funciones, se emitirá vía satélite desde el Covent Garden londinense a cines de León (Cines Van Gogh), Salamanca (Cines Van Dyck Salamanca), Segovia (Artesiete Segovia), Valladolid (Cines Manhattan) y Zamora (Multicines Zamora).

Asimismo, se proyectará la reposición del directo el jueves, 12 de noviembre en Astorga (Cine Velasco Astorga), y el domingo 15 de noviembre en Burgos (Cine Van Golem), así como en 116 cines de 99 localidades de España.

La propuesta, que se cantará en francés y contará con subtítulos en castellano, está compuesta en cuatro actos y ofrece una lectura contemporánea de la obra maestra de Bizet.

Esta ópera es una producción de Damiano Michieletto, coproducida con el Teatro Real de Madrid y La Scala de Milán, la cual permitirá al público reencontrarse con una puesta en escena que ya pudo verse en el coliseo madrileño el año pasado.

En esta ocasión, la producción estará encabezada por la mezzosoprano italoestadounidense Ginger Costa-Jackson, en el papel de Carmen, y por el tenor estadounidense Russell Thomas, "una de las grandes voces dramáticas de la actualidad", que encarna a Don José.

Así, la propuesta del director de escena Michieletto ahonda en temas universales como la libertad individual, los celos, la violencia y las consecuencias de la obsesión amorosa, en una interpretación "de gran intensidad dramática".