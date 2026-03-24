Siete detenidos en Castellón y 131 kilos de cocaína incautados en una operación iniciada en Ávila

Droga incautada en Castellón tras una operación iniciada en Ávila. - GUARDIA CIVIL

ÁVILA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a siete personas en Castellón y se ha incautado de 131 kilos de cocaína, 55 de cogollos de marihuana, 18.000 euros en metálico y siete vehículos en una operación llevada a cabo a través del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial con colaboración del Equipo Territorial de Arenas de San Pedro (Ávila).

Cuatro de los siete personas han ingresado en prisión como presuntos autores de los delitos contra la salud pública, modalidad tráfico de dogas, y asociación ilícita, sin que se descarten nuevas detenciones durante los próximos días.

La investigación se inició cuando especialistas del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Ávila, durante la realización de diferentes dispositivos operativos, detectaron a varios individuos que parecían estar realizando una transacción de droga.

A partir de ese momento se puso en marcha una investigación policial con el objetivo de identificar a los integrantes del grupo criminal y localizar posibles puntos de distribución, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

Fruto de las investigaciones, las gestiones operativas y de los procedimientos técnicos empleados, se logró identificar a una organización asentada en la provincia de Castellón, compuesta por personas dedicada al tráfico internacional de sustancias estupefacientes.

La red utilizaba a una empresa de transportes como cobertura, lo que le permitía disponer de los medios logísticos necesarios para trasladar la droga con solvencia a distintos puntos de Europa.

TRANSPORTE EN VEHÍCULOS

En uno de los dispositivos operativos efectuado y relacionado con la investigación, se detectó a una furgoneta circulando en dirección a una nave industrial de la provincia de Castellón.

Tras identificar a su ocupante, y realizar un registro del vehículo, se observó que transportaba cocaína, para llevarla hacia la nave industrial, donde se pudo descubrir que cuatro personas más estaban realizando actividades ilícitas relacionadas con las drogas. Por ello, se detuvo cinco personas. Posteriormente, se detuvo a otras dos personas más que colaboraban activamente con la organización.

Con la correspondiente autorización judicial, se efectuó la entrada y registro en citada nave industrial, que servía de base de operaciones al grupo investigado, donde se incautaron 131 kilogramos de cocaína y 55 kilogramos de cogollos de marihuana envasados al vacío.

Asimismo, se intervinieron siete vehículos dotados de compartimentos ocultos ("doble fondo o caleta") utilizados para el transporte de la droga, más de 18.000 euros en efectivo, moldes para la confección de paquetes de cocaína, dos envasadoras al vacío y diversa documentación que está siendo analizada por los investigadores. Tanto los detenidos como todo lo intervenido fueron puestos a disposición judicial.