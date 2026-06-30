Siete jueces en prácticas juran sus cargos y toman posesión ante la Sala de Gobierno del TSJCyL . - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CYL.

BURGOS, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Siete jueces en prácticas de la 75ª promoción de la Carrera Judicial destinados en Castilla y León han jurado este martes sus cargos y han tomado posesión de los mismos ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el Palacio de Justicia de Burgos.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del pasado 18 de junio, nombró a los siete jueces para labores de sustitución y/o refuerzo por un periodo de cinco meses poniéndoles a disposición de la presidenta del TSJCyL, Ana del Ser, quien les ha adjudicado destino, según informan fuentes del Gabinete de Prensa del Alto Tribunal Castellanoleonés.

Así, Clara Pacho Martínez será juez de refuerzo transversal en las Secciones Civiles del Tribunal de Instancia de León; Fuencisla Mencos Fernández, juez de refuerzo transversal en las Secciones Civiles del Tribunal de Instancia de León; Ángela Gea De la Paz, juez de refuerzo transversal en las Secciones Civiles del Tribunal de Instancia de León; Esmeralda García Cerrudo, juez de refuerzo en la Sección Civil (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Salamanca; Daniel Rioja Rivas, juez de refuerzo transversal en las Secciones Civiles del Tribunal de Instancia de Valladolid; Irene Loubna El Korchi Zatarain, juez de refuerzo transversal en las Secciones Civiles del Tribunal de Instancia de Valladolid, mientras que Lucía Rodríguez Fernández desempeñará la labor de juez de refuerzo transversal en las Secciones Civiles del Tribunal de Instancia de Valladolid.

La presidenta del TSJCyL, durante el acto de jura de cargo, ha transmitido a los siete jueces su enhorabuena y les ha animado a demostrar su valía en un contexto que presenta dificultades. "Sois una generación preparada, comprometida y necesaria; y la Administración de Justicia os necesita ya que vuestra aportación será clave para afrontar los retos actuales y futuros", ha señalado.