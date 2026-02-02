Siete provincias de CyL, todas salvo Salamanca y Valladolid, en aviso este martes por nevadas de hasta 5 centímetros

Avisos vigentes en Castila y León para el 2 de febrero de 2026. - AEMET

VALLADOLID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Siete provincias de Castilla y León estarán este martes, 2 de febrero, en aviso por nevadas que pueden alcanzar los 5 centímetros de espesor, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, todas las provincias de la Comunidad excepto Salamanca y Valladolid estarán tendrán aviso amarillo (peligro bajo) entre las 21.00 y las 23.59 horas del martes.

En todas ellas se avisa de la posibilidad de una acumulación de nieve en 24 horas de hasta 5 centímetros despesor por encima de los 1.000 metros de altitud.

El aviso se refiere al Sistema Central de Ávila, la Ibérica de Burgos, la Cordillera Cantábrica en León y Palencia, el Sistema Central de Segovia y Soria, provincia en la que también el aviso está vigente en la Ibérica, y la zona de Sanabria en Zamora.