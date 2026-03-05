Silvia Clemente y Nueve apuestan por la conectividad para sacar a Soria del olvido

Silvia Clemente y María José Fuentes. - EUROPA PRESS

SORIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Silvia Clemente, candidata por Nueve a la Presidencia de Castilla y León, apuesta por la mejora de la conectividad terrestre y digital para sacar a Soria de su olvido.

La candidata ha lamentado el "tercermundismo y riesgo para la vida" que supone tener que transitar por la N-122 entre Soria y Valladolid, algo que, como así ha precisado, no sucede con el resto de las capitales de provincia de la comunidad.

Clemente ha estado acompañada en su comparecencia ante los medios, en la plaza de Los Doce Linajes, por la número uno de la lista por Soria de esta nueva agrupación política, María José Fuentes, quien ha recordado que la pandemia abrió una gran oportunidad a Soria al demostrarse la posibilidad del teletrabajo.

Para ello, el compromiso de Nueve es igualmente mejorar toda esa conectividad digital en la provincia, algo que actualmente no sucede. Junto a estas dos conectividades, entiende que el gran problema es la vivienda.

Clemente ha recordado que tres de cada cinco jóvenes se marchan de Castilla y León, para lo cual uno de los grandes pilares de Nueve para estas elecciones es aumentar el parque de vivienda pública, sobre todo en el mundo rural, así como aumentar las ofertas de trabajo para que los jóvenes puedan desarrollar en la comunidad sus proyectos vitales. Para ello, se aplicarán los incentivos fiscales, lo que facilitará la llegada de inversores y animará el emprendimiento.

TIERRA DE SABOR

María José Fuentes ha asegurado que Silvia Clemente es reconocida como "la mejor consejera de Agricultura" que ha tenido Castilla y León, con la puesta en marcha de un producto exitoso como Tierra de Sabor, gracias entre otras cosas a una fuerte inversión que ahora ha caído en picado: de 500 millones de euros anuales entre 2011 y 2015 a 470 millones de euros para el total del último plan de cuatro años.

Clemente y Fuentes consideran que la agroalimentación, junto a la naturaleza y el patrimonio, ofrecen a Soria la opción de convertirse en un gran destino turístico, incluso para los visitantes internacionales. Silvia Clemente confía en que su nuevo partido pueda dar la sorpresa en los inminentes comicios del 15 de marzo, gracias al equipo que ha conseguido formar en las nueve provincias, con gente con gran capacidad de gestión y que tiene sus trabajos y no necesita vivir de la política.

