Los sindicatos, "defraudados" con la Junta, se movilizarán si no se aplican las 35 horas

Actualizado 25/09/2019 13:28:58 CET

De izquierda a derecha, Julio César Martín (UGT), Raquel Fernández (CSIF) y Ana Rosa Arribas (CCOO). - EUROPA PRESS

Plantean mantener horario estival e implantarlas el 1 de enero y critican que la Junta diga ahora que no se siente "vinculada" al acuerdo

VALLADOLID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO, UGT y CSIF han asegurado sentirse "engañados" y "defraudados" con la Junta de Castilla y León y han anunciado un calendario de movilizaciones que se llevarán a cabo si no se implantan las 35 horas laborales, para lo que han propuesto mantener el horario estival durante los próximos tres meses y la aplicación efectiva de esta jornada el 1 de enero de 2020.

Así lo han anunciado la Secretaria de Acción Sindical de CSIF, Raquel Fernández; la coordinadora del Área Pública y secretaria general de Sanidad de CCOO, Ana Rosa Arribas; y el secretario general de Administración Autonómica de UGT, Julio César Martín.

Los responsables sindicales se han expresado así tras una reunión que han calificado de "tensa", que se prolongó durante más de dos horas que mantuvieron este martes con los consejeros de la Presidencia, Ángel Ibáñez; de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo; de Sanidad, Verónica Casado; y de Educación, Rocío Lucas.

Los sindicatos han explicado que se ha exigido la implantación de la jornada de 35 horas tal y como se estableció en el acuerdo marco firmado en 2015 y se han encontrado con que la Junta no quiere cumplir lo acordado y con la que el responsable de UGT ha asegurado que "no tiene sentido" negociar cuando dice que "como no es el mismo gobierno no se siente vinculado", algo que han apuntado que señaló el consejero de la Presidencia, el 'popular' Ángel Ibáñez, a pesar de que el acuerdo se firmó con el anterior gobierno del PP.

Ante esta situación, los sindicatos han propuesto el mantenimiento del horario estival durante los próximos tres meses para dar tiempo a que se realicen los ajustes normativos para la implantación de las 35 horas el 1 de enero, algo para a lo que la Junta se ha comprometido a contestar antes de 48 horas, es decir, en una reunión que se espera mantener este jueves.

CALENDARIO DE PROTESTAS

Sin embargo, los sindicatos ya han presentado los preavisos de movilizaciones que llevarán a cabo en caso de que no se acepte la propuesta y que consistirán en concentraciones ante las delegaciones territoriales de la Junta el 3 de octubre, una de carácter regional el 17 y un paro general de dos horas y media el 25 del mismo mes porque, según Julio César Martín, los empleados públicos están "muy irritados" con esta cuestión.