Sindicatos rechazan la compra de armamento a Israel: "no hay ningún tipo de justificación"

VILLALAR DE LOS COMUNEROS (VALLADOLID), 23 (EUROPA PRESS)

Los responsables de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez , han rechazo la compra por parte de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil de 15 millones de balas a una empresa israelí y consideran que no hay "ningún tipo de justificación" para hacerlo.

En declaraciones recogidas en la campa de Villalar de los Comuneros (Valladolid) donde ambos líderes han participado en los actos por el Día de Castilla y León, Pepe Álvarez ha condenado el "genocidio" en Palestina por lo que ha mostrado su "pleno desacuerdo" por esta compra.

"El compromiso del Estado español de no comerciar con Israel, no solo en armas, sino de no comerciar con Israel debe ser un acto de solidaridad de España con el pueblo palestino, todo lo demás a mí me parece que no hay ningún tipo de justificación para que se haga", ha advertido.

Por su parte, Unai Sordo ha pedido evitar "cualquier relación" con Israel, un país, en sus palabras, que está cometiendo "un genocidio con pocos precedentes contra la población palestina". De ahí, que haya pedido "una sanción económica de los países occidentales y de los países que se consideren como civilizados". "Hay que evitar cualquier relación de este tipo", ha subrayado.

