Sindicatos temen que la Junta "bloquee" el convenio con universidades y anuncian movilizaciones si se les "ignora"

VALLADOLID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y STECyL han mostrado su preocupación ante la negativa de la Consejería de Educación a sentarse en la mesa de negociación del convenio con las universidades públicas lo que, a su juicio, podría suponer un "nuevo bloqueo" al proceso, al tiempo que han advertido de que si se les sigue "ignorando" convocarán movilizaciones.

En un comunicado conjunto, las organizaciones recuerdan que han pasado "años de las últimas negociaciones". En concreto, han apuntado que en el caso del Convenio del PDI Laboral, "llevan bloqueadas desde el 22 de mayo de 2023, mientras que en el del PTGAS, obsoleto desde hace dos décadas, el bloqueo se retrotrae al 13 de diciembre de 2022, fechas en las que se celebraron las últimas reuniones de las comisiones negociadoras".

En el transcurso de los dos procesos de negociación, los representantes de las universidades afirmaron "que el bloqueo en la negociación se había producido por la falta de financiación de la Junta para hacer frente a cualquier incremento del gasto del Capítulo I de los presupuestos de las universidades", apuntan.

Por ese motivo, y dado que la LOSU atribuye en su artículo 57 a la comunidad autónoma la competencia para autorizar "los costes del personal docente e investigador, así como del personal técnico, de gestión y de administración y servicios" y que éstos deberán ser "autorizados" por la Comunidad, las organizaciones consideran "imprescindible" que la Consejería participe en el proceso de mediación-conciliación.

Para desbloquear la situación, los sindicatos han señalado que el pasado 21 de noviembre acudieron a una primera reunión con el Serla, donde las cuatro organizaciones plantearon que en el proceso de mediación-conciliación debía acordarse un calendario de reuniones para cada convenio, "así como un método de trabajo en el que se garantizase la participación de la Junta".

"En las reuniones celebradas el martes se acordó convocar las mesas de negociación de ambos convenios colectivos para el 4 de febrero en el caso del PDI contratado y para el 10 del mismo mes en el caso del PTGAS. A pesar de este avance, lamentablemente, la representante de la Consejería nos comunicó su negativa a asistir presencialmente a las sesiones de negociación, lo que podría suponer un nuevo bloqueo de las negociaciones en el caso de que la Junta se retrase en responder o, finalmente, no autorice los incrementos de gasto de personal que podrían derivarse de la negociación de ambos convenios colectivos", señalan.

De ahí que hayan lamentado la "falta de voluntad" por parte de la Consejería y "el silencio significativo" por parte de la universidades, que han provocado que no se haya podido "cambiar el procedimiento de negociación que conlleva un constante bloqueo de los convenios colectivos, lo que significa no poder cambiar las lamentables condiciones laborales del personal de las universidades de Castilla y León".

En este contexto, han mostrado su intención de seguir reivindicando la presencia de la Junta en el proceso de negociación ya que, "en última instancia, es quien autorizará la firma de los convenios, además de que tiene la competencia directa en algunos desarrollos legislativos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario que todavía no se han producido".

Además, han criticado que las universidades se reunieran con la directora general de Universidades en diciembre para hablar de este proceso de negociación y, a pesar de que las organizaciones sindicales también lo habían solicitado, no fueron atendidos.

"Es muy difícil construir un clima de confianza sin una interlocución basada en el respeto igualitario a cada una de las partes. En consecuencia, hemos vuelto a solicitar una reunión con la directora general con la mayor brevedad posible. Somos las organizaciones sindicales, y no las universidades públicas, las competentes para trasladar las reivindicaciones del Profesorado Docente e Investigador y del Personal de Gestión y Administración de Servicios y, por ello, reclamamos una interlocución directa con la Junta, tal y como la han tenido las universidades", ha continuado.

Al hilo de estas palabras han advertido de que si la Consejería sigue "ignorando a los representantes del personal de las universidades", convocarán movilizaciones "en las próximas semanas".