Situación "complicada" en el incendio de Yeres (León) que podría juntarse con el de Llamas de Cabrera

Un camión de bomberos se dirige a la zona afectada, a 11 de agosto de 2025, en El Bierzo , León, Castilla y León (España).

La provincia de León suma otro fuego de gravedad 2 originado en Paradiña

LEÓN, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio originado en Yeres (León), que ha afectado a la zona de Las Médulas, continúa en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 y "está complicado" tras arrasar alrededor de 1.500 hectáreas, mientras los equipos de extinción trabajan para que no se junte con el incendio de Llamas de Cabrera.

El jefe de servicio de incendios de la Junta de Castilla y León, Ángel Manuel Sánchez, ha informado, desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en Carucedo, que si bien es complicado hacer aproximaciones del área afectada por el fuego, este podría rondar las 1.500.

Asimismo, ha precisado que este fuego podría unirse con el incendio de Llamas de Cabrera, también en IGR 2, por lo que los equipos de extinción trabajan para "que no lleguen a juntarse", tal y como ha indicado Sánchez, quien también ha detallado que la lengua "más virulenta" está en Ferradillo, mientras el resto está "más tranquilo".

No obstante, ha recordado que el perímetro "no está estabilizado", aunque, ha incidido, "hay mucho perímetro que prácticamente está sin llama".

En todo caso, ha advertido de que las condiciones meteorológicas limitan el trabajo y se han previsto cambios de dirección de viento con "rachas fuertes", lo que puede provocar "algún problema para el operativo", ya que en la zona, con pinares, encimares, pasto y mucho matorral, es "fácil" que se propague el fuego con este tipo de viento.

Así, el responsable del servicio de incendios, quien ha cifrado en una 4.500 las personas que han participado en los operativos en la Comunidad este lunes, ha admitido que el fuego no se dará hoy por controlado.

Por otro lado, se ha confirmado que 700 vecinos de las localidades de Voces, Carucedo, Yeres, Orellana y Santalavilla permanecerán por el momento evacuados, así como Borrenes y La Chana confinados.

Unos 25 medios aéreos y terrestres trabajan para frenar este incendio en la comarca del Bierzo que se originó el sábado 9 de agosto a las 16.33 horas y se elevó a IGR 2 a las 21.53 de la misma jornada, tras lo que ha provocado jornadas difíciles en la zona, donde ha llegado a afectar al paraje natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad.

LLAMAS DE CABRERA Y PARADIÑA

Por otro lado, continúa en IGR 2 el incendio en Llamas de Cabrera, en el municipio de Benuzas, con más de una veintena de medios aéreos y terrestre interviniendo en la zona.

Además, la provincia de León ha sumado un nuevo incendio en gravedad 2 al elevarse el de Paradiña, localidad de Villafranca del Bierzo, donde una veintena de medios participan en las labores de extinción. Este fuego ha obligado a decretar el desalojo de Ferradillo, que no tiene habitantes pero donde, por el momento, no se puede acceder.