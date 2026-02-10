Situación 2 de la fase de emergencia del Plan INUNCYL en Soria ante el riesgo de inundaciones

Una zona afectada por las inundaciones en Soria - JCYL

SORIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha activado a las 12.20 horas de este martes, 10 de febrero, el nivel 2 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones (INUNCYL) en la provincia de Soria y se ha constituido el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi Soria).

La Delegación Territorial de la Junta ha precisado que la medida se ha tomado además ante la previsión de un empeoramiento de las circunstancias "en horas y jornadas sucesivas".

Las mismas fuentes han informado de que la delegada territorial, en su condición de directora del INUNCYL, está en contacto con la Agencia de Protección Civil y con el resto de las administraciones competentes para coordinar todas las actuaciones que se están llevando a cabo, como la Subdelegación del Gobierno, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Soria y otros municipios.

Además, desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Agencia de Protección Civil se ha comunicado la situación a los municipios en situación de nivel naranja: El Royo, Garray, Soria, Los Rábanos, El Cubo de la Solana y Vinuesa.

Ante la posibilidad de que haya zonas afectadas por inundaciones, la Agencia de Protección Civil ha recomendado seguir una serie de consejos para evitar incidentes, el primero notificar la situación al 112 "lo antes posible" y especificar la zona donde se encuentra, personas afectadas, nivel del agua y posible evolución.

A esto añade que es conveniente retirar del exterior de las casas los muebles y cualquier objeto que pueda ser arrastrado por las aguas y desconectar todos los aparatos eléctricos. Y recuerda que también es importante abandonar la vivienda y acudir al lugar preestablecido, tanto en el caso de que esté en peligro como si lo ordenan las autoridades competentes, así como evitar bajar a los subterráneos o permanecer en sitios bajos.

En el caso de estar en un vehículo la recomendación es circular por rutas principales y autopistas; aminorar la velocidad y evitar estacionar a la orilla de ríos, cauces de barrancos, torrentes y sus puentes. Al mismo tiempo, se desaconseja cruzar con un vehículo vados de cursos de agua.

Y en caso de que el agua empiece a subir de nivel en la carretera, si el vehículo se atasca, si al cruzar una corriente el agua está por encima del eje o si llega más arriba de la rodilla, "hay que prepararse para abandonar el coche y dirigirse a las zonas más altas", recuerda la Junta.

Por último y con independencia de si la inundación es en la calle o en la montaña, el consejo es localizar los puntos más altos y dirigirse hacia ellos para tratar de alejarse de las bases de colinas para no verse atrapado por el agua que cae por las laderas. Ante cualquier emergencia, llamar al teléfono 1-1-2, concluye la Delegación Territorial.