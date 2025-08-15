Situación "favorable" en el incendio de Molezuelas tras controlarse "reavivaciones" en la última noche

Varios bomberos tratan de extinguir un fuego, a 13 de agosto de 2025, en Miñambres de la Valduerna, León, Castilla y León (España) - Fernando Otero - Europa Press

ZAMORA/LEÓN, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio originado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que afecta también a la provincia de León, presenta una situación "favorable" en la mañana de este viernes, 15 de agosto, tras una noche en la que se han controlado las "reavivaciones" y el perímetro del incendio.

El director técnico de Extinción en el incendio, Ángel Sánchez, ha informado de que la evolución es "satisfactoria" ya que se han controlado las reavivaciones provocadas por las "rachas de viento cambiantes" que se han producido durante la última noche.

"La disposición de los medios a lo largo del mismo han permitido su control. El perímetro no ha avanzado desde ayer, con lo cual la superficie tampoco", ha precisado Sánchez, en declaraciones remitidas por la Consejería de Medio Ambiente.

No obstante, desde la misma se ha advertido de que aunque la situación actual es "favorable", al tratarse de un incendio "con tanta extensión" hay que "estar muy pendiente" porque tiene "numerosos puntos calientes y cualquier ráfaga puede abrir un nuevo foco".

Este incendio forestal, de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, ha afectado al menos a 31.500 hectáreas en las provincias de Zamora y León, según datos provisionales facilitados por la Consejería de Medio Ambiente. Del total de la superficie afectada 5.200 hactéreas corresponden a pinar, 10.300 a monte bajo de quercíneas, 11.000 son terreno agrícola y 5.000 son de matorral y pasto afectado