El incendio forestal de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) que pasó a León afecta a unas 31.500 hectáreas

Vista del incendio, a 13 de agosto de 2025, en Miñambres de la Valduerna, León, Castilla y León (España) - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha informado de que el incendio forestal que se inició en el municipio zamorano de Molezuelas y que finalmente pasó a León afecta a unas 31.500 hectáreas, según datos provisionales, por lo que "variarán en la medición final".

Del total de la superficie afectada 5.200 hactéreas corresponden a pinar, 10.300 a monte bajo de quercíneas, 11.000 son terreno agrícola y 5.000 son de matorral y pasto afectado, según ha detallado el Ejecutivo autonómico a través de la cuenta oficial Naturaleza Castilla y León.

Cabe recordar que a primera hora de este jueves se conocía que el fallecimiento de uno de los siete heridos que permanecía ingresado en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. Se trata de un joven que acompañaba al primer fallecido el pasado martes cuando intentaban ayudar en la extinción del fuego que se inició en el municipio zamorano de Molezuelas y que finalmente pasó a León.

Se trata de la segunda víctima mortal de los incendios que asolan la Comunidad, ya que en la tarde del martes falleció también otro joven de 35 años, el vecino de La Bañeza (León) Abel Ramos, vicepresidente del Moto Club Bañezano, que ayudaba en la zona en la que ambos actuaban juntos para intentar atajar el incendio.

En este momento, el incendio forestal de Molezuelas-Castrocalbón se encuentra en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 y ha congregado a más de 150 medios aéreos y terrestres para luchar contra el avance de las llamas, que ha provocado la evacuación y confinamiento de decenas de municipios leoneses.