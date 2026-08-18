La Situación Operativa baja a cero al desaparecer las causas que motivaron el paso a 'SIT-1'

Información sobre el regreso a Situación Operativa 0 en Castilla y León. - JCYL

VALLADOLID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha rebajado a cero la Situación Operativa (SIT-0) por incendios forestales al desaparecer las causas por las que se incrementó a uno el pasado sábado, según han informado fuentes de la administración autonómica en el perfil de @naturalezacyl en la red social 'X'.

En la mañana de este martes se ha informado de ese descenso en la Situación Operativa, en un momento en el que sólo hay activos dos incendios en toda la comunidad, uno de ellos, el de Hermisende (Zamora) en índice de gravedad potencial 1 (IGR-1).

El motivo de la rebaja, según precisa la Junta es que han desaparecido las causas por las que se incrementó a SIT-1 el pasado sábado, cuando se señalaba que podían verse afectados gravemente bienes de naturaleza forestal y levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal; además se indicaba que existía la simultaneidad o concentración especial de varios incendios forestales con IGR-1 o IGR-0.