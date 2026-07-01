Socorrida una montañera indispuesta en Collado Jermoso (León) cuando hacía una ruta por Picos de Europa

Rescate de una montañera en Picos de Europa. - JCYL

COLLADO JERMOSO (LEÓN), 1 (EUROPA PRESS)

El Grupo de Rescate de Protección Civil ha socorrido a una montañera de unos 40 años en Collado Jermoso (León) cuando realizaba una ruta por Picos de Europa y se sintió indispuesta, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido poco antes de las 11.15 horas, cuando una llamada al 112 desde Posada de Valdeón (León) solicitaba asistencia para evacuar a una mujer de unos 40 años que se encontraba indispuesta. La víctima no podía continuar la ruta que estaba realizando en Picos de Europa, entre Posada de Valdeón y Collado Jermoso, según el aviso.

El gestor del 112 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se ha encargado de realizar una primera valoración y ha indicado al alertante lo que debía hacer hasta la llegada de los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, cuyos técnicos han movilizado el helicóptero de rescate de Protección Civil con dos rescatadores, una de ellas enfermera. Además, el 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de León para su información.

Al llegar al lugar los rescatadores han accedido en apoyo patín y han continuado caminando unos 500 metros de desnivel hasta la víctima y, tras su valoración, la rescatadora enfermera le ha facilitado bebida y complementos con geles glucosados.

Una vez que confirmada su recuperación y que podía continuar la marcha, procedieron a descender con ella a un punto 200 metros más abajo donde, gracias a que las nubes se despejaban, ha podido acceder el helicóptero de rescate. Desde este punto la víctima ha sido evacuada en grúa doble con triangulo de evacuación acompañada de rescatadora enfermera.

Desde allí, el helicóptero de rescate ha volado hasta Riaño, punto de traspaso pactado con Sacyl, donde una ambulancia de Emergencias Sanitarias ha recogido a la mujer para su traslado al centro de salud de Riaño.