La solidaridad con Venezuela recorre CyL con minutos de silencio por toda la Comunidad

1100241.1.260.149.20260629143507 Minuto de silencio al inicio del Pleno municipal del Ayuntamiento de Valladolid en recuerdo de las víctimas de los terremotos en Venezuela. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha manifestado este lunes su solidaridad con las víctimas de los devastadores terremotos que han asolado Venezuela y se han guardado minutos de silencio por los fallecidos, además de poner sobre la mesa el apoyo a todos los venezolanos en estos momentos tan complicados para el país.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, acompañado por los dos vicepresidentes del Ejecutivo, Carlos Pollán e Isabel Blanco Llamas, ha encabezado el minuto de silencio en la sede de la Presidencia de la Junta. Junto a altos cargos y funcionarios el presidente ha mandado un mensaje de recuerdo a todas las víctimas de los dos terremotos y a sus familiares.

El silencio se ha roto en el Palacio de la Asunción por un sonoro aplauso a modo de aliento para los centenares de afectados por la catástrofe que ha asolado Venezuela.

El Ayuntamiento de Ávila ha manifestado solidaridad con el pueblo de Venezuela ante los devastadores terremotos y ha traslada sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas además de que dejar claro su apoyo a la comunidad de venezolanos residentes en la capital abulense.

Igualmente, ha agradecido la labor que está desarrollando la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y pide a los abulenses que quieran ayudar que sigan las recomendaciones de esta agencia con el fin de garantizar que la ayuda llegue de la forma más eficaz y útil posible.

Corporación, Cuerpos de Seguridad, reinas y falleras de las fiestas de San Pablo y San Pedro, junto a representantes del 'burgalés ausente', se han reunido para mostrar su pesar por todos los fallecidos y damnificados del terremoto de Venezuela en el minuto de silencio convocado desde la Federación Española de Municipios y Provincias.

La Plaza de San Marcelo de la capital leonesa ha acogido este lunes a las 12.00 horas un minuto de silencio como muestra de apoyo y respeto a las víctimas y en solidaridad con el pueblo venezolano afectado por los terremotos. El acto, convocado de manera conjunta por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de León, ha contado con numerosos representantes políticos.

En concreto, han estado presentes los vicepresidentes de la Diputación de León, Roberto Aller y Valentín Martínez; el alcalde de León, José Antonio Diez; la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral; el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón; el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, así como otros representantes políticos e institucionales.

La Diputación de Palencia y el Ayuntamiento de la capital han convocado sendos minutos de silencio para mostrar su apoyo a todo el pueblo venezolano tras la tragedia que ha afectado al país. Tanto la Presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, como la alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés, han reiterado su solidaridad con las víctimas y sus familiares.

Ambas han confiado en que número de víctimas no siga aumentando y han animado a los palentinos a colaborar en las campañas de ayuda que ya están coordinando desde varias ONG.

Por su parte, el Ayuntamiento de Salamanca ha guardado un minuto de silencio en la Plaza Mayor también a las 12.00 horas en memoria de las personas fallecidas en los terremotos de Venezuela, y en apoyo a sus familias y amigos.

A la corporación municipal del Ayuntamiento de Salamanca se han unido representantes de la Guardia Civil, la Policía Local y Nacional de Salamanca y de la plataforma Casa Venezuela Salamanca.

Tras el minuto de silencio, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha expresado su "solidaridad de manera institucional" con el pueblo venezolano, además de ponerse "a la disposición de todos los venezolanos" para poder ayudar "tanto en las labores de rescate como en la trasmisión de afecto, cariño y solidaridad".

Por su parte, el coordinador de Casa Venezuela en Salamanca, Alejandro Amaral, ha agradecido la solidaridad de la población salmantina a la hora de la recogida de material y enseres, ya que ha asegurado que "no ha podido ser más exitosa". Amaral ha añadido que en el futuro se necesitará, sobre todo, material sanitario y quirúrgico y ha animado a los salmantinos a realizar aportaciones económicas a través de organismos especializados en ayuda humanitaria.

El Ayuntamiento de Segovia también ha llevado a cabo un minuto de silencio en solidaridad con Venezuela, un acto que ha tenido lugar en la plaza Mayor, a las puertas de la Casa Consitorial, y que ha contado con la presencia del alcalde, José Mazarías, acompañado por una representación de concejales de los distintos partidos y representantes de otras instituciones locales.

La ciudad de Segovia ha repetido este homenaje, posteriormente, en la Catedral, donde se ha celebrado la Misa Mayor con motivo de su fiesta local.

El Ayuntamiento de Valladolid ha guardado también un minuto de silencio también, aunque debido a la celebración de Pleno municipal la corporación ha aprovechado para llevarlo a cabo al inicio de la sesión, a primera hora de la mañana, en lugar de salir a la puerta principal de la Casa Consistorial a mediodía.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha propuesto, al iniciar la sesión, realizar en ese momento el acto de "apoyo y respeto a las víctimas" y "en solidaridad con el pueblo de Venezuela".

La Diputación de Valladolid se ha sumado, asimismo, al minuto de silencio en memoria de las víctimas de los terremotos con un acto a las puertas del Palacio de Pimentel en el que ha participado el presidente provincial, Conrado Íscar.

Otros miembros de la corporación y trabajadores de la institución han acudido también para expresar su "apoyo y cercanía" al pueblo venezolano que ha sufrido esta "tragedia".