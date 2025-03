'El Sonido de la Pasión' vibra en la capital leonesa con agrupaciones de León, Burgos y Zamora

LEÓN, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

'El Sonido de la Pasión' ha vibrado "con fuerza" este domingo, 30 de marzo, en el Palacio de los Deportes de la capital leonesa, con un itinerario de música procesional a cargo de cuatro agrupaciones musicales y un cuarteto de metal de distintas cofradías de las provincias de León, Burgos y Zamora.

Organizado de forma conjunta por la Fundación de Castilla y León y las Cortes, y la colaboración del Ayuntamiento de León, la cita ha dado continuidad al celebrado el año pasado en Valladolid "con la idea de institucionalizar el concierto, para que se celebre en una provincia distinta cada Semana Santa", según ha destacado el presidente del Parlamento, Carlos Pollán.

El presidente de las Cortes también ha expresado "el honor" que supone para él "que este año sea León la sede de 'El Sonido de la Pasión'" y ha subrayado que su objetivo es que "esto continúe por lo menos durante nueve años más en las nueve provincias, independientemente" de si él es presidente de las Cortes o no.

Pollán ha manifestado, asimismo, que "pocas cosas hay más reconfortantes en política que echar a andar iniciativas y que tengan recorrido propio, siendo de utilidad y de interés para los ciudadanos", en referencia a la organización de este concierto.

El presidente de las Cortes ha terminado su intervención con "una mención a los cristianos en Oriente Medio y, particularmente, a los de Siria", quienes "Atraviesan una situación que dista de ser fácil y que, en ocasiones, incluso, no han dudado en dar testimonio de su fe reproduciendo a escala actual la Pasión de Cristo".

En este sentido, ha recordado que inicialmente "se puso precio a la entrada del concierto con la idea de destinar el importe al socorro de sus necesidades, pero la cantidad de conciertos gratuitos de Semana Santa estos días en León aconsejó eliminar su precio para que este no fuese una barrera para nadie".

No obstante, Pollán ha aseverado que no querían "desentenderse de los cristianos en Oriente Medio" y, por ello, ha explicado que quien quisiera colaborar con ellos podría hacerlo a través de la fundación pontificia 'Ayuda a la Iglesia Necesitada'. "No hay una causa más justa y necesaria con la Semana Santa a las puertas", ha apostillado.

CONCIERTO

Máximo Cayón Diéguez, vinculado desde hace años a la Semana Santa de León y próximo pregonero de esta, ha sido el encargado de introducir este recorrido por la música sacra, que ha comenzado con la Agrupación Musical Dulce Nombre de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de León, que ha participado en innumerables procesiones, conciertos, certámenes y eventos solidarios.

Ha tomado el relevo la Agrupación Musical de la Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento de Burgos, quien ha acompañado con sus sones a numerosas hermandades en sus respectivas procesiones como 'La procesión del Perdón' en la capital leonesa, y la Agrupación Musical del Cristo del Gran Poder de León, con un repertorio que abarca desde marchas clásicas hasta composiciones más complejas que reflejan la evolución de la música procesional.

La jornada ha concluido con las actuaciones del Cuarteto de Viento de la Hermandad Penitencial de Nuestro Señor Jesús de Luz y Vida de Zamora, que imprime un profundo recogimiento y solemnidad en los desfiles que participa puesto que dibujan un paisaje sonoro muy característico por su instrumentación, y la Agrupación Musical de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad de León, decana en su ciudad que ha editado cinco trabajos discográficos y que cuenta con marchas procesionales propias.