Sonorama Ribera cierra el viernes con Arde Bogotá, Love of Lesbian y Carlos Ares como protagonistas - SONORAMA 2026

BURGOS, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sonorama Ribera ha cerrado este viernes una de las jornadas más destacadas de su 29ª edición con las actuaciones de Arde Bogotá en la Plaza del Trigo Vibra Mahou, Love of Lesbian, Carlos Ares, Sexy Zebras, Niña Polaca y Samuraï, entre otros artistas, en una jornada que ha llevado la música a distintos espacios de Aranda de Duero y ha reunido a miles de personas en el recinto de El Picón.

Uno de los momentos más destacados del día se ha producido en la Plaza del Trigo Vibra Mahou con el regreso de Arde Bogotá, una banda vinculada a Sonorama Ribera y a Aranda de Duero desde sus primeros pasos.

Los cartageneros han vuelto al escenario donde comenzaron a forjar parte de su trayectoria ante una Plaza del Trigo abarrotada para recibir a Antonio García, Dani Sánchez, Pepe Esteban y Jota.

Ya por la noche, Love of Lesbian ha protagonizado uno de los conciertos del recinto de El Picón, donde la banda catalana ha repasado sus canciones ante un público entregado.

Su actuación ha adquirido un significado especial al producirse antes del parón anunciado por el grupo una vez concluya la gira, mientras que Carlos Ares ha debutado en el escenario principal de Sonorama Ribera con una actuación que ha mostrado el momento de crecimiento que atraviesa su carrera.

La jornada también ha contado con las actuaciones de Sexy Zebras, Niña Polaca y Samuraï, además de Ángel Stanich, Depresión Sonora, Coti, Soleá Morente, Xavibo, Eladio y Los Seres Queridos, Las Migas, Ladilla Rusa, Malmö 040 y Lucho RK, entre otros artistas, que han mantenido la programación en los diferentes escenarios del festival y en los espacios urbanos de Aranda de Duero.

Tras esta jornada, Sonorama Ribera afronta este sábado otra de las citas principales de su programación con la presencia de Leiva, que llegará a Aranda de Duero con el 'Tour Gigante Fin de Gira' en formato íntegro.

El cartel de la jornada incluye también las actuaciones de La M.O.D.A., Ojete Calor, Valeria Castro y Xoel López, entre otros artistas, en una nueva jornada de música en directo.