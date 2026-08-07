Sonorama Ribera reúne a 40.000 personas en una jornada marcada por el concierto sorpresa de Barry B

Barry B llevado en volandas por el público de la plaza del Trigo, durante su concierto en el Sonorama Ribera 2026 - SONORAMA RIBERA

BURGOS 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sonorama Ribera volvió a convertir este jueves la localidad burgalesa de Aranda de Duero en un gran escenario al aire libre, en una jornada que reunió a 40.000 personas en el recinto de El Picón y también llenó de música el centro de la ciudad, donde el concierto sorpresa de Barry B en la plaza del Trigo fue el gran protagonista.

La actividad comenzó desde primera hora en la plaza del Trigo, uno de los espacios más emblemáticos del festival, donde Sobrezero inauguró la jornada y, posteriormente, Calequi y Las Panteras firmaron uno de los conciertos más celebrados de la mañana.

Uno de los momentos más esperados de la jornada llegó con el tradicional concierto sorpresa de la plaza del Trigo. Antes de desvelar al artista invitado, el alcalde de Aranda de Duero, Antonio Linaje, y el director del festival, Javier Ajenjo, dieron la bienvenida a los asistentes y reclamaron "mejores conexiones ferroviarias" para la comarca, con la petición de un tren directo que conecte el territorio con el resto del país.

Minutos después, se confirmó la identidad del artista sorpresa con la aparición sobre el escenario del músico arandino Barry B, conocido también como 'El Chato', quien regresó al festival de su ciudad convertido en uno de los nombres emergentes del panorama nacional y recibió una calurosa acogida por parte del público.

La programación urbana continuó durante toda la jornada con sesiones de DJ en la plaza de la Sal y los conciertos del Escenario Charco, que celebra este año su décimo aniversario como espacio dedicado a tender puentes musicales entre ambas orillas del Atlántico.

Ya por la noche, el recinto principal de El Picón acogió una de las jornadas más multitudinarias de esta 29 edición del festival, con el debut de Rigoberta Bandini en Sonorama Ribera, con uno de los conciertos más esperados del cartel, mientras que Guitarricadelafuente, Rusowsky y RVFV encabezaron una programación que también incluyó las actuaciones de We Are Scientists, Nacho Vegas, Veintiuno, Ángeles Toledano, Peces Raros, Karavana, Vera Fauna, Ramoncín, Ortiga, Egon Soda, Ale Acosta, El Nido, Valira y Los Vinagres.

El festival afronta este viernes una nueva jornada en la que la programación volverá a combinar conciertos en las calles de Aranda de Duero desde primera hora con la actividad en El Picón durante la noche, donde actuarán, entre otros, Love of Lesbian, Carlos Ares, Sexy Zebras, Niña Polaca, Samuraï, Ángel Stanich, Depresión Sonora, Coti, Soleá Morente, Xavibo y Las Migas.