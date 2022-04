Sordo advierte a la patronal de que CCOO "no va a suscribir ningún acuerdo" que implique "devaluación salarial"

VALLADOLID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha advertido este sábado a las patronales CEOE y Cepyme de que su sindicato "no va a suscribir ningún acuerdo que determine una devaluación de los salarios" en un contexto de inflación creciente como el actual.

Sordo ha apostado por la redistribución de la riqueza y ha acusado a las organizaciones empresariales de querer eliminar las cláusulas de revisión salarial en la negociación de los convenios colectivos.

"Con una inflación del 9,8, Comisiones Obreras no va a suscribir ningún acuerdo que determine una devaluación de los salarios", ha subrayado el máximo responsable del sindicato, quien ha amenazado con que si no se produce un acuerdo en esta materia cuando se recupere la evolución de los precios, se vivirá un "ostentoso proceso de movilización en España".

Unai Sordo ha realizado estas declaraciones en el municipio vallisoletano de Villalar de los Comuneros, donde ha participado en los actos con motivo del Día de Castilla y León que se celebra este sábado.

Sordo ha subrayado que "la crisis no la pueden volver a pagar los trabajadores" y ha instado a las organizaciones empresariales a "que tengan corresponsabilidad" y "pacten una subida salarial y cláusulas de revisión" para que los trabajadores "no pierdan poder adquisitivo". "Si no, habrá una movilización garantizada a final de año", ha recalcado.

NO PERDER PODER ADQUISITIVO

Tras admitir que una subida del diez por ciento de los salarios es algo "irreal", ha apostado por "pactar subidas de inicio y cláusulas" para que a finales de 2022, así como para 2023 y 2024 "se garantice que no se pierda poder adquisitivo".

"Podemos generar salarios que no pierdan poder adquisitivo ni conlleven un efecto inflacionario", ha defendido el secretario general de CCOO, quien ha ensalzado los "espectaculares" datos de estabilización en el empleo, con una caída de la temporalidad de 3,5 puntos en tres meses.

"Esto no tiene precedente histórico, de seguir así en pocos meses podríamos estar en la media europea en vez de ser los campeones de la temporalidad", se ha felicitado Sordo, que ha lamentado que algo tan relevante haya sido anunciado por el Ministerio de Seguridad Social de una forma "bastante poco procedente".

Por todo ello, Unai Sordo ha concluido que es posible "salir de esta crisis" sin el "deterioro en los salarios" sufridos "hace diez años".